|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 23.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Sidónia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km
Najmenšie SUV čínskej značky Hongqi, model HS3, je teraz pre Slovákov ešte výhodnejší. Automobilka totiž v júni odštartovala unikátnu akciu, vďaka ktorej si prvých 200 zákazníkov svoje ...
Zdieľať
23.6.2026 (SITA.sk) - Najmenšie SUV čínskej značky Hongqi, model HS3, je teraz pre Slovákov ešte výhodnejší.
Automobilka totiž v júni odštartovala unikátnu akciu, vďaka ktorej si prvých 200 zákazníkov svoje nové auto odvezie so zľavou až 7 000 eur a navyše dostanú aj rozšírenú záruku na 7 rokov alebo 210 000 km. Hongqi HS3 je tak do vypredania zásob možné získať len za 29 900 eur s DPH.
4,65-metrové SUV ponúka vďaka rázvoru 2 770 mm dostatok miesta pre 5 pasažierov, ktorým bude cestovanie spríjemňovať presklená panoramatická strecha, dvojzónová klimatizácia, vyhrievané, a elektricky nastaviteľné predné sedadlá a polohovateľný zadný rad sedadiel.
Prístup k batožinovému priestoru s kapacitou až 436 litrov zas zabezpečia elektricky ovládané piate dvere.
O pohon prednej nápravy sa stará 1,5-litrový prepĺňaný štvorvalec s výkonom 115 kW a krútiacim momentom 258 Nm, ktorý je už v základe spriahnutý so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DCT. Na stovku s ním novinka zrýchli za 9,9 sekundy.
Pri cestovaní sa o posádku stará celý rad asistentov vrátane ABS, ESP, trakčnej kontroly, predných aj bočných airbagov či systému upozorňujúcemu na hroziacu čelnú zrážku aj kolíziu zozadu. V prípade, že v aute cestujú deti, príde vhod aj upozornenie na otvorenie dverí DOW.
Bežnú jazdu a používanie vozidla spríjemní bezkľúčové odomykanie a štartovanie, adaptívny tempomat, Full LED svetlomety s automatickým prepínaním na diaľkové svetlá, 360-stupňová kamera či dažďový senzor.
Všetky informácie o jazde je možné sledovať na 12,3-palcovom displeji pred vodičom alebo 12,6-palcovom stredovom displeji infotainmentu s 8 reproduktormi a premietaním informácií z Android Auto alebo Apple CarPlay.
V stredovej konzole posádka nájde aj 15 W bezdrôtovú nabíjačku, ktorá sekunduje bohatej palete USB-A aj USB-C portov pre nabíjanie všetkej elektroniky na palube. Jeden USB port je dokonca priamo na strope, pripravený napríklad na napájanie onboard kamery.
Prvých 200 zákazníkov, ktorí si Hongqi HS3 objednajú u niektorého z 11 dealerov po celom Slovensku od 10. júna, automaticky získa zľavu 7 000 eur a rozšírenú záruku na 7 rokov alebo 210 000 km.
HS3 je tak do vypredania zásob možné získať len za 29 900 eur s DPH, pričom zľava je automaticky aplikovaná na nové aj skladové vozidlá.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km © SITA Všetky práva vyhradené.
Automobilka totiž v júni odštartovala unikátnu akciu, vďaka ktorej si prvých 200 zákazníkov svoje nové auto odvezie so zľavou až 7 000 eur a navyše dostanú aj rozšírenú záruku na 7 rokov alebo 210 000 km. Hongqi HS3 je tak do vypredania zásob možné získať len za 29 900 eur s DPH.
4,65-metrové SUV ponúka vďaka rázvoru 2 770 mm dostatok miesta pre 5 pasažierov, ktorým bude cestovanie spríjemňovať presklená panoramatická strecha, dvojzónová klimatizácia, vyhrievané, a elektricky nastaviteľné predné sedadlá a polohovateľný zadný rad sedadiel.
Prístup k batožinovému priestoru s kapacitou až 436 litrov zas zabezpečia elektricky ovládané piate dvere.
Dostatok výkonu na slovenské cesty
O pohon prednej nápravy sa stará 1,5-litrový prepĺňaný štvorvalec s výkonom 115 kW a krútiacim momentom 258 Nm, ktorý je už v základe spriahnutý so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DCT. Na stovku s ním novinka zrýchli za 9,9 sekundy.
Pri cestovaní sa o posádku stará celý rad asistentov vrátane ABS, ESP, trakčnej kontroly, predných aj bočných airbagov či systému upozorňujúcemu na hroziacu čelnú zrážku aj kolíziu zozadu. V prípade, že v aute cestujú deti, príde vhod aj upozornenie na otvorenie dverí DOW.
Bežnú jazdu a používanie vozidla spríjemní bezkľúčové odomykanie a štartovanie, adaptívny tempomat, Full LED svetlomety s automatickým prepínaním na diaľkové svetlá, 360-stupňová kamera či dažďový senzor.
Všetky informácie o jazde je možné sledovať na 12,3-palcovom displeji pred vodičom alebo 12,6-palcovom stredovom displeji infotainmentu s 8 reproduktormi a premietaním informácií z Android Auto alebo Apple CarPlay.
V stredovej konzole posádka nájde aj 15 W bezdrôtovú nabíjačku, ktorá sekunduje bohatej palete USB-A aj USB-C portov pre nabíjanie všetkej elektroniky na palube. Jeden USB port je dokonca priamo na strope, pripravený napríklad na napájanie onboard kamery.
Teraz za bezkonkurenčnú cenu 29 900 eur a s poriadnou zárukou
Prvých 200 zákazníkov, ktorí si Hongqi HS3 objednajú u niektorého z 11 dealerov po celom Slovensku od 10. júna, automaticky získa zľavu 7 000 eur a rozšírenú záruku na 7 rokov alebo 210 000 km.
HS3 je tak do vypredania zásob možné získať len za 29 900 eur s DPH, pričom zľava je automaticky aplikovaná na nové aj skladové vozidlá.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Flexi kancelárie našli prémiovú adresu v Starom Meste
Flexi kancelárie našli prémiovú adresu v Starom Meste
<< predchádzajúci článok
Testy 6-tisíc batérií jazdených elektrických áut ukázali ich veľmi dobrú kondíciu
Testy 6-tisíc batérií jazdených elektrických áut ukázali ich veľmi dobrú kondíciu