Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sidónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km


Tagy: Hongqi PR SUV

Najmenšie SUV čínskej značky Hongqi, model HS3, je teraz pre Slovákov ešte výhodnejší. Automobilka totiž v júni odštartovala unikátnu akciu, vďaka ktorej si prvých 200 zákazníkov svoje ...



Zdieľať
1_8_1710681582 676x450 23.6.2026 (SITA.sk) - Najmenšie SUV čínskej značky Hongqi, model HS3, je teraz pre Slovákov ešte výhodnejší.


Automobilka totiž v júni odštartovala unikátnu akciu, vďaka ktorej si prvých 200 zákazníkov svoje nové auto odvezie so zľavou až 7 000 eur a navyše dostanú aj rozšírenú záruku na 7 rokov alebo 210 000 km. Hongqi HS3 je tak do vypredania zásob možné získať len za 29 900 eur s DPH.

4,65-metrové SUV ponúka vďaka rázvoru 2 770 mm dostatok miesta pre 5 pasažierov, ktorým bude cestovanie spríjemňovať presklená panoramatická strecha, dvojzónová klimatizácia, vyhrievané, a elektricky nastaviteľné predné sedadlá a polohovateľný zadný rad sedadiel.

Prístup k batožinovému priestoru s kapacitou až 436 litrov zas zabezpečia elektricky ovládané piate dvere.

Dostatok výkonu na slovenské cesty


O pohon prednej nápravy sa stará 1,5-litrový prepĺňaný štvorvalec s výkonom 115 kW a krútiacim momentom 258 Nm, ktorý je už v základe spriahnutý so 7-stupňovou automatickou prevodovkou DCT. Na stovku s ním novinka zrýchli za 9,9 sekundy.

Pri cestovaní sa o posádku stará celý rad asistentov vrátane ABS, ESP, trakčnej kontroly, predných aj bočných airbagov či systému upozorňujúcemu na hroziacu čelnú zrážku aj kolíziu zozadu. V prípade, že v aute cestujú deti, príde vhod aj upozornenie na otvorenie dverí DOW.

Bežnú jazdu a používanie vozidla spríjemní bezkľúčové odomykanie a štartovanie, adaptívny tempomat, Full LED svetlomety s automatickým prepínaním na diaľkové svetlá, 360-stupňová kamera či dažďový senzor.

Všetky informácie o jazde je možné sledovať na 12,3-palcovom displeji pred vodičom alebo 12,6-palcovom stredovom displeji infotainmentu s 8 reproduktormi a premietaním informácií z Android Auto alebo Apple CarPlay.

V stredovej konzole posádka nájde aj 15 W bezdrôtovú nabíjačku, ktorá sekunduje bohatej palete USB-A aj USB-C portov pre nabíjanie všetkej elektroniky na palube. Jeden USB port je dokonca priamo na strope, pripravený napríklad na napájanie onboard kamery.

Teraz za bezkonkurenčnú cenu 29 900 eur a s poriadnou zárukou


Prvých 200 zákazníkov, ktorí si Hongqi HS3 objednajú u niektorého z 11 dealerov po celom Slovensku od 10. júna, automaticky získa zľavu 7 000 eur a rozšírenú záruku na 7 rokov alebo 210 000 km.

HS3 je tak do vypredania zásob možné získať len za 29 900 eur s DPH, pričom zľava je automaticky aplikovaná na nové aj skladové vozidlá.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Rodinné SUV len za 29 900 €. Slovákom pribalí aj záruku na 7 rokov alebo 210 000 km © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hongqi PR SUV
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Flexi kancelárie našli prémiovú adresu v Starom Meste
<< predchádzajúci článok
Testy 6-tisíc batérií jazdených elektrických áut ukázali ich veľmi dobrú kondíciu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 