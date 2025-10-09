|
Štvrtok 9.10.2025
Archív správ
09. októbra 2025
Krížová výprava proti tabaku. Európski obchodníci sa búria proti návrhom WHO
Návrhy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na radikálny zásah do trhu s tabakom vyvolávajú v Európe paniku. Podľa oficiálnych dokumentov má byť ...
9.10.2025 (SITA.sk) - Návrhy Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na radikálny zásah do trhu s tabakom vyvolávajú v Európe paniku. Podľa oficiálnych dokumentov má byť predaj cigariet zverený neziskovým organizáciám alebo štátnym monopolom, výrazne sa má znížiť počet licencií pre predajne a zaviesť prísne limity, ako ďaleko od seba môžu obchody stáť.
Súčasťou plánov je aj obmedzenie či úplné ukončenie pestovania a spracovania tabaku prostredníctvom kvót, ktoré sa majú postupne znižovať až na nulovú úroveň. Reakcie z členských krajín ukazujú, že sektor to vníma ako existenčnú hrozbu.
Predseda talianskej tabakovej federácie (FIT) Mario Antonelli varuje, že ide o „vážny útok na slobodu podnikania a suverenitu členských štátov“. Podľa neho by návrhy mohli „doviesť legálny sektor k zániku a nahradiť ho čiernym trhom“.
Denník Il Giornale píše o „krížovej výprave proti tabaku“, ktorá by mohla zničiť 100-tisíc pracovných miest a „zlikvidovať celé Made in Italy odvetvie od pestovania až po distribúciu“.
Španielsky denník El Economista upozorňuje, že plán WHO podporovaný Bruselom znamená „znižovanie počtu predajní, zákaz stimulov pre obchodníkov, zákaz nových značiek a ukončenie podpory pestovateľov“. Ok Diario dodáva, že Španielsko má približne 13-tisíc tabakových obchodov, z ktorých väčšina sú rodinné podniky, a mnohé by boli nútené zatvoriť.
Poľský portál Fakt.pl uvádza, že licencovanie a obmedzenie počtu predajní by priamo zasiahlo približne 77-tisíc obchodov a stánkov s tabakom.
„Odporúčania WHO sú ranou pre malé a stredné podniky. Zrušia tisíce pracovných miest, vyradia rodinné obchody z prevádzky a znížia konkurencieschopnosť poľského obchodu,“ varuje prezident Poľskej obchodnej komory Maciej Ptaszyński. Poľskí pestovatelia navyše upozorňujú, že kvóty na spracovanie by priamo ohrozili regióny závislé od pestovania tabaku.
Obchodníci a pestovatelia v rôznych krajinách preto apelujú na vlády a Brusel, aby sa postavili proti prijatiu najradikálnejších návrhov WHO. Podľa FIT môže byť príkladom taliansky model, ktorý kombinuje reguláciu, fiškálnu kontrolu a ochranu spotrebiteľa bez toho, aby bol zničený legálny trh.
WHO zverejnila svoje odporúčania v súvislosti s prípravou novembrovej konferencii o kontrole tabaku v Ženeve. Svoju pozíciu má na konferencii predostrieť aj EÚ. Rakúsky denník Die Krone Zeitung v tejto súvislosti konštatuje, že Brusel je návrhom WHO naklonený a v takomto prípade by sa mohli následne stať aj súčasťou novej celoeurópskej legislatívy.
