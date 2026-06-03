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03. júna 2026

Nórska federácia požiadala FIFA o prešetrenie udelenie ceny mieru pre Trumpa



Nórska federácia požaduje kontrolu udelenia ceny pre amerického prezidenta. Nórska futbalová federácia (NFF) požiadala etický výbor Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby preskúmal udelenie ...



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3.6.2026 (SITA.sk) - Nórska federácia požaduje kontrolu udelenia ceny pre amerického prezidenta.


Nórska futbalová federácia (NFF) požiadala etický výbor Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), aby preskúmal udelenie ceny mieru americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Prezident FIFA Gianni Infantino udelil hlave USA prvé ocenenie mieru počas žrebu základných skupín tohtoročného svetového šampionátu, ktorý sa uskutočnil 6. decembra 2025.

V tom istom mesiaci podala ľudskoprávna organizácia FairSquare sťažnosť na etický výbor FIFA, pretože tvrdila, že Infantino porušil svoju povinnosť neutrality podporou Trumpa. FIFA neukázala, na základe čoho cenu mieru udelila. Stalo sa to v čase, keď Trump a jeho administratíva opakovane žiadali o Nobelovu cenu mieru.

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Prezidentka NFF Lise Klavenessová uviedla, že ich federácia konala samostatne pri žiadosti o preskúmanie, pričom dodala, že ďalšie federácie mali možnosť sa k žiadosti pripojiť, ale ona zastáva názor, že by to vytvorilo zbytočné trenice.

Infantino počas príprav na MS 2026, ktoré budú od 11. júna do 19. júla v USA, Kanade a Mexiku, otvorene prejavil snahu o blízke vzťahy s Trumpom.



Zdroj: SITA.sk - Nórska federácia požiadala FIFA o prešetrenie udelenie ceny mieru pre Trumpa © SITA Všetky práva vyhradené.

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