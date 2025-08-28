|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 28.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Augustín
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. augusta 2025
Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP, nechce byť spájaný s politikou
Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP. Informoval o tom denník Sme. O tom, že súbor nebude ...
Zdieľať
28.8.2025 (SITA.sk) - Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP. Informoval o tom denník Sme. O tom, že súbor nebude na akcii vystupovať, rozhodlo jeho vedenie. Zdôvodnilo to tým, že nechcú byť spájaní s politikou.
Riaditeľ súboru Peter Pohančaník pre Sme ozrejmil, že rozhodnutie učinili po tom, ako dostali mailom oficiálny program akcie. Z toho vyplynulo, že na akcii budú vystupovať vládni predstavitelia. Pohančaník pre Sme skonštatoval, že si uvedomujú, že v tomto čase to verejnosť i folklórna obec vníma veľmi citlivo.
Vystúpenie na oslavách pôvodne potvrdili, keďže odkaz povstania považujú za dôležitý. S účinkovaním na akcii ich pôvodne oslovilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktoré ale patrí pod Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré je oficiálnym organizátorom osláv. Za vystúpenie mal súbor dostať 2 500 eur.
Denník Sme tiež informoval, že po tom, ako súbor zrušil svoju účasť na oslavách SNP, bolo mu oznámené, že sa ruší aj ich plánované vystúpenie na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex. Jej 50. ročník sa má konať na budúci týždeň v Nitre.
Pohančaník pre periodikum uviedol, že mailom dostali informáciu, že toto vystúpenie bolo zrušené z organizačných dôvodov. On osobne ale predpokladá, že to súvisí s ich odrieknutím účasti na oslavách SNP v Banskej Bystrici. Nitriansky Agrokomplex je štátny podnik, patrí pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Agentúra SITA požiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP, nechce byť spájaný s politikou © SITA Všetky práva vyhradené.
Riaditeľ súboru Peter Pohančaník pre Sme ozrejmil, že rozhodnutie učinili po tom, ako dostali mailom oficiálny program akcie. Z toho vyplynulo, že na akcii budú vystupovať vládni predstavitelia. Pohančaník pre Sme skonštatoval, že si uvedomujú, že v tomto čase to verejnosť i folklórna obec vníma veľmi citlivo.
Vystúpenie na oslavách pôvodne potvrdili, keďže odkaz povstania považujú za dôležitý. S účinkovaním na akcii ich pôvodne oslovilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktoré ale patrí pod Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré je oficiálnym organizátorom osláv. Za vystúpenie mal súbor dostať 2 500 eur.
Denník Sme tiež informoval, že po tom, ako súbor zrušil svoju účasť na oslavách SNP, bolo mu oznámené, že sa ruší aj ich plánované vystúpenie na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex. Jej 50. ročník sa má konať na budúci týždeň v Nitre.
Pohančaník pre periodikum uviedol, že mailom dostali informáciu, že toto vystúpenie bolo zrušené z organizačných dôvodov. On osobne ale predpokladá, že to súvisí s ich odrieknutím účasti na oslavách SNP v Banskej Bystrici. Nitriansky Agrokomplex je štátny podnik, patrí pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
Agentúra SITA požiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o stanovisko.
Zdroj: SITA.sk - Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP, nechce byť spájaný s politikou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
KDH je znepokojené útokmi na vedcov a žiada Pellegriniho, aby vyzval na odvolanie Kotlára
KDH je znepokojené útokmi na vedcov a žiada Pellegriniho, aby vyzval na odvolanie Kotlára
<< predchádzajúci článok
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz