Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

28. augusta 2025

Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP, nechce byť spájaný s politikou


Tagy: folkloristi Oslavy SNP SNP Slovenské národné povstanie

Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP. Informoval o tom denník Sme. O tom, že súbor nebude ...



Zdieľať
66d0544dac2f1865470812 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP. Informoval o tom denník Sme. O tom, že súbor nebude na akcii vystupovať, rozhodlo jeho vedenie. Zdôvodnilo to tým, že nechcú byť spájaní s politikou.


Riaditeľ súboru Peter Pohančaník pre Sme ozrejmil, že rozhodnutie učinili po tom, ako dostali mailom oficiálny program akcie. Z toho vyplynulo, že na akcii budú vystupovať vládni predstavitelia. Pohančaník pre Sme skonštatoval, že si uvedomujú, že v tomto čase to verejnosť i folklórna obec vníma veľmi citlivo.

Vystúpenie na oslavách pôvodne potvrdili, keďže odkaz povstania považujú za dôležitý. S účinkovaním na akcii ich pôvodne oslovilo Múzeum SNP v Banskej Bystrici, ktoré ale patrí pod Ministerstvo obrany (MO) SR, ktoré je oficiálnym organizátorom osláv. Za vystúpenie mal súbor dostať 2 500 eur.

Denník Sme tiež informoval, že po tom, ako súbor zrušil svoju účasť na oslavách SNP, bolo mu oznámené, že sa ruší aj ich plánované vystúpenie na poľnohospodárskej výstave Agrokomplex. Jej 50. ročník sa má konať na budúci týždeň v Nitre.

Pohančaník pre periodikum uviedol, že mailom dostali informáciu, že toto vystúpenie bolo zrušené z organizačných dôvodov. On osobne ale predpokladá, že to súvisí s ich odrieknutím účasti na oslavách SNP v Banskej Bystrici. Nitriansky Agrokomplex je štátny podnik, patrí pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Agentúra SITA požiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka o stanovisko.


Zdroj: SITA.sk - Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP, nechce byť spájaný s politikou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: folkloristi Oslavy SNP SNP Slovenské národné povstanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
KDH je znepokojené útokmi na vedcov a žiada Pellegriniho, aby vyzval na odvolanie Kotlára
<< predchádzajúci článok
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 