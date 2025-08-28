Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 28.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Augustín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

28. augusta 2025

Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz


Tagy: Kyjev Obete ruský útok vojna na Ukrajine

Najnovším útokom na ukrajinské hlavné mesto „Rusko ukázalo svoju pravú tvár“, vyjadril sa vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz. Kancelár v príspevku na mikroblogovacej sieti X uviedol, že ...



Zdieľať
germany_military_politics_21894 676x451 28.8.2025 (SITA.sk) - Najnovším útokom na ukrajinské hlavné mesto „Rusko ukázalo svoju pravú tvár“, vyjadril sa vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz. Kancelár v príspevku na mikroblogovacej sieti X uviedol, že skutočnosť, že pri útoku bola poškodená aj misia Európskej únie v Kyjeve, „ukazuje rastúcu bezohľadnosť ruského režimu“.


Ruské rakety a drony v noci na štvrtok zasiahli v ukrajinskej metropole obytné domy a zabili najmenej 18 ľudí vrátane štyroch detí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za „hrozné a úmyselné zabíjanie civilistov“. „Rusi sa nerozhodli pre ukončenie vojny, rozhodli sa pre nové údery,“ uviedol na sociálnych sieťach a vyzval na nové sankcie voči Moskve.


Zdroj: SITA.sk - Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kyjev Obete ruský útok vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Folklórny súbor Urpín nevystúpi na oslavách výročia SNP, nechce byť spájaný s politikou
<< predchádzajúci článok
Von der Leyenová po ruskom útoku na Kyjev telefonovala s Trumpom

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 