Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
Denník - Správy
28. augusta 2025
Rusko ukázalo svoju pravú tvár najnovším útokom na Kyjev, vyhlásil Merz
Najnovším útokom na ukrajinské hlavné mesto „Rusko ukázalo svoju pravú tvár“, vyjadril sa vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz. Kancelár v príspevku na mikroblogovacej sieti X uviedol, že ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Najnovším útokom na ukrajinské hlavné mesto „Rusko ukázalo svoju pravú tvár“, vyjadril sa vo štvrtok nemecký kancelár Friedrich Merz. Kancelár v príspevku na mikroblogovacej sieti X uviedol, že skutočnosť, že pri útoku bola poškodená aj misia Európskej únie v Kyjeve, „ukazuje rastúcu bezohľadnosť ruského režimu“.
Ruské rakety a drony v noci na štvrtok zasiahli v ukrajinskej metropole obytné domy a zabili najmenej 18 ľudí vrátane štyroch detí.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil útok za „hrozné a úmyselné zabíjanie civilistov“. „Rusi sa nerozhodli pre ukončenie vojny, rozhodli sa pre nové údery,“ uviedol na sociálnych sieťach a vyzval na nové sankcie voči Moskve.
