Štvrtok 28.8.2025
Meniny má Augustín
28. augusta 2025
KDH je znepokojené útokmi na vedcov a žiada Pellegriniho, aby vyzval na odvolanie Kotlára
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zaslalo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu otvorený list, v súvislosti so ...
28.8.2025 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zaslalo prezidentovi Petrovi Pellegrinimu otvorený list, v súvislosti so znevažovaním vedy a vedcov na Slovensku. Ako píše v liste, na hlavu štátu sa obracajú s výzvou, aby využila svoju autoritu a zasiahla v záujme ochrany vedy, vedeckých inštitúcií a odborného diskurzu na Slovensku.
„S hlbokým znepokojením sledujeme narastajúce útoky na vedcov a autoritu Slovenskej akadémie vied (SAV), ako aj snahy o jej diskreditáciu a zneužívanie na politické účely. Táto dlhodobo rešpektovaná inštitúcia, ktorej odborné výstupy a analýzy sú nenahraditeľné pri riešení celospoločenských problémov, čelí ignorácii a otvorenému spochybňovaniu zo strany predstaviteľov vlády," uviedli kresťanskí demokrati.
Obzvlášť ich znepokojujú viaceré skutočnosti. Menujú verbálne útoky a systematické znevažovanie vedcov a vedeckej obce, politizáciu SAV a ignorovanie jej odborných záverov, šírenie nepravdivých a neoverených informácií o očkovaní a jeho nežiaducich účinkoch, ale aj rozdeľovanie spoločnosti a podkopávanie dôvery verejnosti v odborné autority.
Znepokojenie vyjadrilo KDH aj nad podporou dezinformačnej a konšpiračnej scény na Slovensku, a to aj priamo zo strany predsedu vlády Róberta Fica (Smer-SD).
„V tejto súvislosti vyjadrujeme zásadné výhrady voči pôsobeniu Petra Kotlára vo funkcii splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia pandémie ochorenia COVID-19. Jeho verejné vystúpenia a konanie nielenže mätú občanov, ale ohrozujú najmä dlhodobo úspešný zápas vedcov a lekárov voči smrteľným epidémiám, a to práve spochybňovaním očkovania ako takého," uviedlo KDH.
Premiér sa v stredu 27. augusta po výjazdovom rokovaní vlády vyjadril, že nepripustí žiadne tlaky na odvolanie splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Splnomocnenec vlády je podľa Ficových slov „čestný človek a veľký bojovník“ a on sám mu v mnohých veciach fandí.
„Apelujeme na Vás, pán prezident, aby ste sa jednoznačne zastali slovenskej vedy a odbornej verejnosti. Žiadame Vás, aby ste verejne vyzvali na odvolanie Petra Kotlára z funkcie, ktorú zneužíva na šírenie pochybností, spochybňovanie autorít a návrhy na zastavenie dobrovoľného očkovania – čím koná v rozpore s vedeckými poznatkami aj verejným záujmom," obracajú sa na Pellegriniho kresťanskí demokrati.
Slovensko podľa nich potrebuje jednotu postavenú na faktoch, rešpekt k vede aj zdravý verejný diskurz, nie ďalšie rozdeľovanie spoločnosti cez konšpirácie a polopravdy.
Pod listom sú podpísaní predseda KDH Milan Majerský a viacerí poslanci. Konkrétne ide o členov Výboru NR SR pre zdravotníctvo Františka Majerského a Petra Stachuru, a tiež o členov Výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Jána Horeckého a Martina Šmilňáka.
Zdroj: SITA.sk - KDH je znepokojené útokmi na vedcov a žiada Pellegriniho, aby vyzval na odvolanie Kotlára © SITA Všetky práva vyhradené.
Výzva na odvolanie Kotlára
