|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 6.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dorota
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. februára 2026
Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO
Tagy: folklórny súbor Prezident Slovenskej republiky Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca. Ako informoval Košický ...
Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK) folkloristi zo Zemplína budú počas Zimných olympijských hier súčasťou programu v oficiálnom prezentačnom priestore Slovenskej republiky, kde sa návštevníci olympiády z celého sveta bude môcť zoznámiť so slovenskou kultúrou a identitou.
"Súbor sa predstaví už v sobotu 7. februára 2026 na slávnostnom otvorení ZOH v kultúrnom programe, na ktorom sa zúčastní aj prezident Peter Pellegrini," uviedol KSK. Doplnil, že počas trvania športového sviatku bude súbor každý deň uvádzať 45-minútové vystúpenia.
V rámci nich predstaví slovenský folklór ako živú a dynamickú súčasť kultúrnej identity krajiny. Program bude zahŕňať módnu prehliadku tradičných krojov, ich odborný opis, a tiež prezentácie folklórnych regiónov Slovenska, folklórny kvíz, tanečné vystúpenia a interaktívne workshopy pre verejnosť.
"Vrcholom kultúrnej reprezentácie Slovenska bude večerný program 12. februára 2026 v rámci Národného dňa Slovenska. Folklórny súbor Zemplín sa predstaví s hudobnou skupinou Iconito v projekte KORENE, ktorý originálnym spôsobom prepája tradičný folklór so súčasnou hudbou," doplnila samospráva. Reprezentácia chce takto predstaviť slovenskú kultúru ako autentickú, umelecky hodnotnú a zároveň modernú, pričom dôraz je kladený na regionálnu rozmanitosť, tradície a ich aktuálne umelecké spracovanie.
Košická župa pripomenula, že dlhodobo a systematicky podporuje tradičnú kultúru na Zemplíne, a to aj prostredníctvom svojej organizácie, Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra. Pod to patrí aj FS Zemplín, daná podpora mu umožňuje rozvíjať jeho umeleckú činnosť a prezentovať kultúrne dedičstvo regiónu na medzinárodnej úrovni.
"Folklórny súbor Zemplín už 69 rokov dokazuje, že tradície nášho regiónu majú silu prekračovať hranice aj generácie. To, že bude po prvý raz reprezentovať Slovensko na olympiáde, je výnimočné ocenenie jeho práce, talentu a vytrvalosti. Župa súbor dlhodobo a hrdo podporuje a aj dnes mu držíme palce, aby na olympiáde ukázal, že kultúra Zemplína patrí medzi svetové hodnoty," vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Zdroj: SITA.sk - Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
"Súbor sa predstaví už v sobotu 7. februára 2026 na slávnostnom otvorení ZOH v kultúrnom programe, na ktorom sa zúčastní aj prezident Peter Pellegrini," uviedol KSK. Doplnil, že počas trvania športového sviatku bude súbor každý deň uvádzať 45-minútové vystúpenia.
Vrchol kultúrnej prezentácie
V rámci nich predstaví slovenský folklór ako živú a dynamickú súčasť kultúrnej identity krajiny. Program bude zahŕňať módnu prehliadku tradičných krojov, ich odborný opis, a tiež prezentácie folklórnych regiónov Slovenska, folklórny kvíz, tanečné vystúpenia a interaktívne workshopy pre verejnosť.
"Vrcholom kultúrnej reprezentácie Slovenska bude večerný program 12. februára 2026 v rámci Národného dňa Slovenska. Folklórny súbor Zemplín sa predstaví s hudobnou skupinou Iconito v projekte KORENE, ktorý originálnym spôsobom prepája tradičný folklór so súčasnou hudbou," doplnila samospráva. Reprezentácia chce takto predstaviť slovenskú kultúru ako autentickú, umelecky hodnotnú a zároveň modernú, pričom dôraz je kladený na regionálnu rozmanitosť, tradície a ich aktuálne umelecké spracovanie.
Podpora tradičnej kultúry na Zemplíne
Košická župa pripomenula, že dlhodobo a systematicky podporuje tradičnú kultúru na Zemplíne, a to aj prostredníctvom svojej organizácie, Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra. Pod to patrí aj FS Zemplín, daná podpora mu umožňuje rozvíjať jeho umeleckú činnosť a prezentovať kultúrne dedičstvo regiónu na medzinárodnej úrovni.
"Folklórny súbor Zemplín už 69 rokov dokazuje, že tradície nášho regiónu majú silu prekračovať hranice aj generácie. To, že bude po prvý raz reprezentovať Slovensko na olympiáde, je výnimočné ocenenie jeho práce, talentu a vytrvalosti. Župa súbor dlhodobo a hrdo podporuje a aj dnes mu držíme palce, aby na olympiáde ukázal, že kultúra Zemplína patrí medzi svetové hodnoty," vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).
Zdroj: SITA.sk - Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: folklórny súbor Prezident Slovenskej republiky Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci – VIDEO
Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier
Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier