Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dorota
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

06. februára 2026

Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO


Tagy: folklórny súbor Prezident Slovenskej republiky Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca. Ako informoval Košický ...



Zdieľať
6.2.2026 (SITA.sk) - Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK) folkloristi zo Zemplína budú počas Zimných olympijských hier súčasťou programu v oficiálnom prezentačnom priestore Slovenskej republiky, kde sa návštevníci olympiády z celého sveta bude môcť zoznámiť so slovenskou kultúrou a identitou.


"Súbor sa predstaví už v sobotu 7. februára 2026 na slávnostnom otvorení ZOH v kultúrnom programe, na ktorom sa zúčastní aj prezident Peter Pellegrini," uviedol KSK. Doplnil, že počas trvania športového sviatku bude súbor každý deň uvádzať 45-minútové vystúpenia.

Vrchol kultúrnej prezentácie


V rámci nich predstaví slovenský folklór ako živú a dynamickú súčasť kultúrnej identity krajiny. Program bude zahŕňať módnu prehliadku tradičných krojov, ich odborný opis, a tiež prezentácie folklórnych regiónov Slovenska, folklórny kvíz, tanečné vystúpenia a interaktívne workshopy pre verejnosť.

"Vrcholom kultúrnej reprezentácie Slovenska bude večerný program 12. februára 2026 v rámci Národného dňa Slovenska. Folklórny súbor Zemplín sa predstaví s hudobnou skupinou Iconito v projekte KORENE, ktorý originálnym spôsobom prepája tradičný folklór so súčasnou hudbou," doplnila samospráva. Reprezentácia chce takto predstaviť slovenskú kultúru ako autentickú, umelecky hodnotnú a zároveň modernú, pričom dôraz je kladený na regionálnu rozmanitosť, tradície a ich aktuálne umelecké spracovanie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podpora tradičnej kultúry na Zemplíne


Košická župa pripomenula, že dlhodobo a systematicky podporuje tradičnú kultúru na Zemplíne, a to aj prostredníctvom svojej organizácie, Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra. Pod to patrí aj FS Zemplín, daná podpora mu umožňuje rozvíjať jeho umeleckú činnosť a prezentovať kultúrne dedičstvo regiónu na medzinárodnej úrovni.

"Folklórny súbor Zemplín už 69 rokov dokazuje, že tradície nášho regiónu majú silu prekračovať hranice aj generácie. To, že bude po prvý raz reprezentovať Slovensko na olympiáde, je výnimočné ocenenie jeho práce, talentu a vytrvalosti. Župa súbor dlhodobo a hrdo podporuje a aj dnes mu držíme palce, aby na olympiáde ukázal, že kultúra Zemplína patrí medzi svetové hodnoty," vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).


Zdroj: SITA.sk - Folklórny súbor Zemplín sa predstaví na oficiálnom otváracom ceremoniáli olympiády v Casa Slovacca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: folklórny súbor Prezident Slovenskej republiky Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko plánuje reformu verejnej správy podľa vzoru ČR, ministri podpísali dohodu o policajnej spolupráci – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini odcestoval do Milána, zúčastní sa na otvorení zimných olympijských hier

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 