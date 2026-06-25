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25. júna 2026
Fond na podporu umenia hľadá nového riaditeľa, zverejnil výzvu na predkladanie prihlášok
Tagy: predseda Rady FPU Rada Fondu na podporu umenia Riaditeľ Výberové konanie Výberové konanie na riaditeľa
Pod výzvou je podpísaný predseda Rady FPU Matúš Oľha, poverený zastupovaním riaditeľa fondu. Fond na podporu umenia ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Pod výzvou je podpísaný predseda Rady FPU Matúš Oľha, poverený zastupovaním riaditeľa fondu.
Fond na podporu umenia (FPU) hľadá nového riaditeľa, zverejnil výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu. Ako vyplýva z informácií, ktoré poskytla Daniela Jahnová, Rada FPU vyzýva na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Fondu.
„Prihlášku podpísanú kandidátom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 31. júla 2026 do 15:00 v uzavretej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“,” píše sa vo výzve s tým, že prihlášku možno doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
Rozhoduje čas doručenia prihlášky do podateľne FPU alebo dátum podania na pošte. Bližšie informácie o výzve, prihláške a jej prílohách možno nájsť na webovom sídle fondu. Pod výzvou je podpísaný predseda Rady FPU Matúš Oľha, poverený zastupovaním riaditeľa fondu.
Fond donedávna ako poverený riaditeľ viedol František Kornaj. Podľa informácií, ktoré na sociálnej sieti zverejnila v polovici júna iniciatíva FPU slobodne, Kornaj skončil vo funkcii 16. júna po roku pôsobenia.
Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Informovali o tom vtedy z ministerstva kultúry. Objasnili, že Rada rozhodla o Špotákovom odvolaní v súlade so zákonom o FPU, dôvodom pre toto rozhodnutie boli podľa ich vyjadrenia opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia hľadá nového riaditeľa, zverejnil výzvu na predkladanie prihlášok © SITA Všetky práva vyhradené.
Fond na podporu umenia (FPU) hľadá nového riaditeľa, zverejnil výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu. Ako vyplýva z informácií, ktoré poskytla Daniela Jahnová, Rada FPU vyzýva na predkladanie prihlášok na kandidáta na funkciu riaditeľa Fondu.
Prihláška na funkciu riaditeľa
„Prihlášku podpísanú kandidátom spolu s povinnými prílohami je potrebné doručiť Fondu na podporu umenia na adresu Cukrová 14, 811 08 Bratislava do 31. júla 2026 do 15:00 v uzavretej obálke s označením „Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu umenia. NEOTVÁRAŤ“,” píše sa vo výzve s tým, že prihlášku možno doručiť osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.
Rozhoduje čas doručenia prihlášky do podateľne FPU alebo dátum podania na pošte. Bližšie informácie o výzve, prihláške a jej prílohách možno nájsť na webovom sídle fondu. Pod výzvou je podpísaný predseda Rady FPU Matúš Oľha, poverený zastupovaním riaditeľa fondu.
Opakované porušenie povinností
Fond donedávna ako poverený riaditeľ viedol František Kornaj. Podľa informácií, ktoré na sociálnej sieti zverejnila v polovici júna iniciatíva FPU slobodne, Kornaj skončil vo funkcii 16. júna po roku pôsobenia.
Predošlý riaditeľ Ondrej Špoták skončil na čele FPU na sklonku apríla 2025, odvolala ho Rada FPU. Informovali o tom vtedy z ministerstva kultúry. Objasnili, že Rada rozhodla o Špotákovom odvolaní v súlade so zákonom o FPU, dôvodom pre toto rozhodnutie boli podľa ich vyjadrenia opakované a závažné porušenia zákonných a pracovnoprávnych povinností pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia hľadá nového riaditeľa, zverejnil výzvu na predkladanie prihlášok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: predseda Rady FPU Rada Fondu na podporu umenia Riaditeľ Výberové konanie Výberové konanie na riaditeľa
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