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25. júna 2026

Trnavský samosprávny kraj bude mať naďalej štyridsať poslancov, ľudia ich budú voliť v siedmich obvodoch


Tagy: Komunálne voľby Krajské voľby Trnavskí poslanci Trnavský samosprávny kraj Volebné obvody

Súčasní krajskí poslanci rozhodli o volebných pravidlách pre nadchádzajúce hlasovanie, pričom zachovali doterajšie rozdelenie okresov aj celkové personálne zloženie zastupiteľstva. Obyvatelia



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25.6.2026 (SITA.sk) - Súčasní krajskí poslanci rozhodli o volebných pravidlách pre nadchádzajúce hlasovanie, pričom zachovali doterajšie rozdelenie okresov aj celkové personálne zloženie zastupiteľstva.


Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja si budú v krajských voľbách 24. októbra voliť 40 poslancov v siedmich volebných obvodoch, ktoré kopírujú sedem okresov kraja. Volebné obvody a počet poslancov pre ďalšie volebné obdobie určili terajší krajskí poslanci. Počet poslancov aj obvodov zostane taký istý, ako je v aktuálnom volebnom období.

Vo volebnom obvode Dunajská Streda si obyvatelia budú voliť 8 poslancov, vo volebnom obvode Galanta 7, Hlohovec 3, Piešťany 5, Senica 5, Skalica 3 a v obvode Trnava 9 poslancov. Verejný ochranca práv krajskému zastupiteľstvu navrhol prijať také opatrenia, aby na každého voleného poslanca zastupiteľstva pripadal približne rovnaký počet obyvateľov, s odchýlkami medzi volebnými obvodmi do 25%.

To sa celkom nepodarilo, odchýlky nad 25 percent sú medzi volebnými obvodmi Dunajská Streda – Piešťany, Dunajská Streda – Senica a Skalica – Senica. Pre voľby predsedu je samosprávny kraj jeden jednomandátový volebný obvod.

Počet poslancov má byť podľa zákona taký, aby jeden poslanec zastupoval 12 000 až 15 000 obyvateľov. Trnavský samosprávny kraj má vyše 565-tisíc obyvateľov, pri počte 40 poslancov pripadne na jedného približne 14 137 obyvateľov. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja má 40 poslancov nepretržite od vzniku vyšších územných celkov v roku 2001.

Krajské voľby sa budú spoločne s komunálnymi konať v jeden deň, v sobotu 24. októbra od 7:00 do 20:00.


Zdroj: SITA.sk - Trnavský samosprávny kraj bude mať naďalej štyridsať poslancov, ľudia ich budú voliť v siedmich obvodoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Krajské voľby Trnavskí poslanci Trnavský samosprávny kraj Volebné obvody
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