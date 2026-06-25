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25. júna 2026
Slovensko a Ukrajina pripravujú spoločné rokovanie. Fico odmieta podporu vojny a Zelenskyj potvrdil záujem o návštevu Bratislavy – VIDEO
Tagy: Charta OSN Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Humanitárna pomoc Humanitárna pomoc Ukrajine krajiny V4 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská premiérka ukrajinský minister zahraničných vecí Ukrajinský prezident
Podľa jeho slov by Európska únia mala venovať väčšiu pozornosť mierovým iniciatívam a vytváraniu priestoru na rokovania. Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na ďalšie spoločné rokovanie vlád, ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Podľa jeho slov by Európska únia mala venovať väčšiu pozornosť mierovým iniciatívam a vytváraniu priestoru na rokovania.
Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na ďalšie spoločné rokovanie vlád, ktoré sa uskutoční v ukrajinskom Ľvove. Potvrdili to predstavitelia oboch krajín počas konferencie o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku, kde zároveň zazneli rozdielne pohľady na spôsob riešenia vojny, no aj spoločný záujem pokračovať v praktickej spolupráci a humanitárnej pomoci.
Premiér Robert Fico na konferencii opätovne zdôraznil, že Slovensko presadzuje diplomatické riešenie konfliktu a odmieta predstavu, že vojna na Ukrajine môže byť ukončená vojenskou cestou. Podľa jeho slov by Európska únia mala venovať väčšiu pozornosť mierovým iniciatívam a vytváraniu priestoru na rokovania.
„Táto ničivá vojna nemá vojenské riešenie a môže sa skončiť iba za rokovacím stolom. Čím skôr nastane mier, tým menej bude ničenia,“ vyhlásil predseda vlády.
Zároveň upozornil, že bez ukončenia bojov nebude možné naplno obnoviť suverenitu krajiny, posilniť demokratické inštitúcie ani vybudovať prosperujúcu a európsku Ukrajinu. Fico pripomenul, že slovenská vláda dlhodobo zdôrazňuje význam medzinárodného práva a riešení založených na Charte Organizácie Spojených národov.
„Neveríme, že vojna na Ukrajine má nejaké vojenské riešenie. To je úplne zbytočné zabíjanie ľudí,“ uviedol premiér. Kriticky sa zároveň vyjadril k postoju časti členských štátov Európskej únie, ktoré podľa neho podporujú pokračovanie vojenského riešenia konfliktu.
V tejto súvislosti pripomenul aj nedávne rozhodnutie Európskej únie o poskytnutí rozsiahlej finančnej pomoci Ukrajine. Podľa premiéra sa Slovensko na tejto forme podpory nezúčastňuje.
„Slovensko sa na tejto vojenskej pôžičke vôbec nezúčastňuje, pretože my odmietame podporovať vojnu. Chceme podporovať mier, chceme podporovať humanitárnu pomoc Ukrajine,“ skonštatoval Robert Fico.
Popri politických vyhláseniach o budúcnosti konfliktu pokračujú Bratislava a Kyjev v príprave konkrétnych spoločných rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár informoval, že o organizácii ďalšieho spoločného zasadnutia vlád rokoval telefonicky so svojím ukrajinským partnerom Andrijom Sybihom. Na konferencii v Gdansku sa zároveň Robert Fico s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou dohodli, že najbližšie spoločné rokovanie kabinetov sa uskutoční v Ľvove.
„Máme pred sebou už štvrté spoločné rokovanie vlády Slovenskej republiky a vlády Ukrajiny, na ktorom budeme mať priestor otvorene prerokovať všetky témy za ostatné obdobie,“ uviedol minister Blanár. Dodal, že ukrajinská strana zároveň potvrdila záujem prezidenta Volodymyra Zelenského navštíviť Bratislavu. Obe krajiny podľa neho v súčasnosti dolaďujú termíny pripravovaných stretnutí.
Telefonický rozhovor ministrov sa dotkol aj ďalších oblastí spolupráce. Ukrajinský minister zahraničných vecí poďakoval Slovensku za humanitárnu pomoc zdravotníckemu zariadeniu vo Vinnyci, kam boli počas nedávnej návštevy slovenského ministra odovzdané moderné medicínske prístroje. Tie už podľa ukrajinskej strany slúžia pacientom v praxi.
Diskusia sa venovala aj regionálnej spolupráci. Juraj Blanár informoval ukrajinského partnera o výsledkoch nedávneho samitu premiérov krajín Vyšehradskej skupiny v Budapešti a o tom, že od 1. júla preberá predsedníctvo vo V4 Slovenská republika.
Jednou z priorít slovenského predsedníctva má byť pokračovanie formátu rokovaní V4+ s partnerskými krajinami vrátane Ukrajiny. Podľa ministra Blanára Kyjev potvrdil záujem o účasť na takýchto stretnutiach.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina pripravujú spoločné rokovanie. Fico odmieta podporu vojny a Zelenskyj potvrdil záujem o návštevu Bratislavy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko a Ukrajina sa pripravujú na ďalšie spoločné rokovanie vlád, ktoré sa uskutoční v ukrajinskom Ľvove. Potvrdili to predstavitelia oboch krajín počas konferencie o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku, kde zároveň zazneli rozdielne pohľady na spôsob riešenia vojny, no aj spoločný záujem pokračovať v praktickej spolupráci a humanitárnej pomoci.
Diplomatické riešenie konfliktu
Premiér Robert Fico na konferencii opätovne zdôraznil, že Slovensko presadzuje diplomatické riešenie konfliktu a odmieta predstavu, že vojna na Ukrajine môže byť ukončená vojenskou cestou. Podľa jeho slov by Európska únia mala venovať väčšiu pozornosť mierovým iniciatívam a vytváraniu priestoru na rokovania.
„Táto ničivá vojna nemá vojenské riešenie a môže sa skončiť iba za rokovacím stolom. Čím skôr nastane mier, tým menej bude ničenia,“ vyhlásil predseda vlády.
Zároveň upozornil, že bez ukončenia bojov nebude možné naplno obnoviť suverenitu krajiny, posilniť demokratické inštitúcie ani vybudovať prosperujúcu a európsku Ukrajinu. Fico pripomenul, že slovenská vláda dlhodobo zdôrazňuje význam medzinárodného práva a riešení založených na Charte Organizácie Spojených národov.
Zbytočné zabíjanie ľudí
„Neveríme, že vojna na Ukrajine má nejaké vojenské riešenie. To je úplne zbytočné zabíjanie ľudí,“ uviedol premiér. Kriticky sa zároveň vyjadril k postoju časti členských štátov Európskej únie, ktoré podľa neho podporujú pokračovanie vojenského riešenia konfliktu.
V tejto súvislosti pripomenul aj nedávne rozhodnutie Európskej únie o poskytnutí rozsiahlej finančnej pomoci Ukrajine. Podľa premiéra sa Slovensko na tejto forme podpory nezúčastňuje.
„Slovensko sa na tejto vojenskej pôžičke vôbec nezúčastňuje, pretože my odmietame podporovať vojnu. Chceme podporovať mier, chceme podporovať humanitárnu pomoc Ukrajine,“ skonštatoval Robert Fico.
Zelenský chce navštíviť Bratislavu
Popri politických vyhláseniach o budúcnosti konfliktu pokračujú Bratislava a Kyjev v príprave konkrétnych spoločných rokovaní. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár informoval, že o organizácii ďalšieho spoločného zasadnutia vlád rokoval telefonicky so svojím ukrajinským partnerom Andrijom Sybihom. Na konferencii v Gdansku sa zároveň Robert Fico s ukrajinskou premiérkou Julijou Svyrydenkovou dohodli, že najbližšie spoločné rokovanie kabinetov sa uskutoční v Ľvove.
„Máme pred sebou už štvrté spoločné rokovanie vlády Slovenskej republiky a vlády Ukrajiny, na ktorom budeme mať priestor otvorene prerokovať všetky témy za ostatné obdobie,“ uviedol minister Blanár. Dodal, že ukrajinská strana zároveň potvrdila záujem prezidenta Volodymyra Zelenského navštíviť Bratislavu. Obe krajiny podľa neho v súčasnosti dolaďujú termíny pripravovaných stretnutí.
Moderné medicínske prístroje
Telefonický rozhovor ministrov sa dotkol aj ďalších oblastí spolupráce. Ukrajinský minister zahraničných vecí poďakoval Slovensku za humanitárnu pomoc zdravotníckemu zariadeniu vo Vinnyci, kam boli počas nedávnej návštevy slovenského ministra odovzdané moderné medicínske prístroje. Tie už podľa ukrajinskej strany slúžia pacientom v praxi.
Diskusia sa venovala aj regionálnej spolupráci. Juraj Blanár informoval ukrajinského partnera o výsledkoch nedávneho samitu premiérov krajín Vyšehradskej skupiny v Budapešti a o tom, že od 1. júla preberá predsedníctvo vo V4 Slovenská republika.
Jednou z priorít slovenského predsedníctva má byť pokračovanie formátu rokovaní V4+ s partnerskými krajinami vrátane Ukrajiny. Podľa ministra Blanára Kyjev potvrdil záujem o účasť na takýchto stretnutiach.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko a Ukrajina pripravujú spoločné rokovanie. Fico odmieta podporu vojny a Zelenskyj potvrdil záujem o návštevu Bratislavy – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Charta OSN Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Humanitárna pomoc Humanitárna pomoc Ukrajine krajiny V4 Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Premiér Slovenskej republiky Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinská premiérka ukrajinský minister zahraničných vecí Ukrajinský prezident
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