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10. júna 2026
Prezidentský palác otvorí opäť svoje brány pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi
Tagy: Darovanie krvi Prezident Slovenskej republiky Prezidentská kvapka krvi Prezidentský palác Svetový deň darcov krvi
Brány sídla hlavy štátu sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria o 08:00. V reprezentačných priestoroch Prezidentského ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Brány sídla hlavy štátu sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria o 08:00.
V reprezentačných priestoroch Prezidentského paláca sa v piatok 12. júna uskutoční 6. ročník podujatia Prezidentská kvapka krvi. Akciu organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Brány sídla hlavy štátu sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria o 08:00.
Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú podujatia pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Mottom tohtoročnej kampane Svetového dňa darcov krvi je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy.“ Vyzdvihuje kolektívnu zodpovednosť aj hodnoty solidarity.
Tento deň je zároveň príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov, informovala Kancelária prezidenta SR. Krv je podľa organizátorov nenahraditeľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti.
V rámci Slovenska je potrebná každé dve minúty a jedno darovanie môže pomôcť až trom pacientom. Keďže krv nie je možné umelo nahradiť, jej dostatočné zásoby sú obzvlášť dôležité pred začiatkom letnej sezóny, keď býva spotreba krvi vysoká.
Registrovaní darcovia okrem humánneho činu môžu spoznať aj reprezentačné priestory Prezidentského paláca. Podujatie organizuje Kancelária prezidenta SR každoročne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá zabezpečuje mobilnú odberovú jednotku.
Prvý ročník Prezidentskej kvapky krvi sa uskutočnil v júni 2020. V tradícii mobilných odberov krvi v priestoroch sídla hlavy štátu pokračuje kancelária aj počas funkčného obdobia prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác otvorí opäť svoje brány pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi © SITA Všetky práva vyhradené.
V reprezentačných priestoroch Prezidentského paláca sa v piatok 12. júna uskutoční 6. ročník podujatia Prezidentská kvapka krvi. Akciu organizuje Kancelária prezidenta SR v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR. Brány sídla hlavy štátu sa pre registrovaných dobrovoľných darcov krvi otvoria o 08:00.
Svetový deň darcov krvi
Podujatím sa na Slovensku každoročne otvárajú podujatia pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi, ktorý pripadá na 14. júna. Mottom tohtoročnej kampane Svetového dňa darcov krvi je „Jedna kvapka ľudskosti. Daruj krv. Zachrániš životy.“ Vyzdvihuje kolektívnu zodpovednosť aj hodnoty solidarity.
Tento deň je zároveň príležitosťou poďakovať sa dobrovoľným darcom krvi za ich nezištnú pomoc pri záchrane ľudských životov, informovala Kancelária prezidenta SR. Krv je podľa organizátorov nenahraditeľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti.
Prvý ročník Prezidentskej kvapky krvi
V rámci Slovenska je potrebná každé dve minúty a jedno darovanie môže pomôcť až trom pacientom. Keďže krv nie je možné umelo nahradiť, jej dostatočné zásoby sú obzvlášť dôležité pred začiatkom letnej sezóny, keď býva spotreba krvi vysoká.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/prezidentska-kvapka-krvi-2025-fotografie/">Prezidentská kvapka krvi 2025 (fotografie)
Registrovaní darcovia okrem humánneho činu môžu spoznať aj reprezentačné priestory Prezidentského paláca. Podujatie organizuje Kancelária prezidenta SR každoročne v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR, ktorá zabezpečuje mobilnú odberovú jednotku.
Prvý ročník Prezidentskej kvapky krvi sa uskutočnil v júni 2020. V tradícii mobilných odberov krvi v priestoroch sídla hlavy štátu pokračuje kancelária aj počas funkčného obdobia prezidenta SR Petra Pellegriniho.
Zdroj: SITA.sk - Prezidentský palác otvorí opäť svoje brány pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Darovanie krvi Prezident Slovenskej republiky Prezidentská kvapka krvi Prezidentský palác Svetový deň darcov krvi
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