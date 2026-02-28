Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Ekonomika

28. februára 2026

Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí v tomto roku medzi vybrané projekty 800-tisíc eur – FOTO


O grant z Fondu na rozvoj Trnavského kraja môžu aj v tomto roku žiadať samosprávy, firmy či občianske združenia. Trnavský samosprávny kraj napriek ...



viskupic 1 676x465 28.2.2026 (SITA.sk) - O grant z Fondu na rozvoj Trnavského kraja môžu aj v tomto roku žiadať samosprávy, firmy či občianske združenia. Trnavský samosprávny kraj napriek konsolidácii financií na podporu ich dobrých projektov vyčlenil 800-tisíc eur. V tomto roku majú v rámci výzvy veľkú šancu získať podporu útulky pre zvieratá, témami budú aj budovanie dopravnej, kultúrnej a sociálnej infraštruktúry, ochrana životného prostredia či revitalizácia verejných priestranstiev.


Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti posielať elektronicky do 20. marca 2026. Minimálna suma na jeden projekt je 3 000 eur. Podmienkou je, aby projekty boli zrealizované do 18. novembra 2026 a žiadatelia sa na ich financovaní podieľali minimálne piatimi percentami z výšky poskytnutého grantu.

V minulom roku kraj z fondu prispel sumou 20-tisíc eur napríklad na záchranné práce na hrade Dobrá Voda v okrese Trnava. Dotáciu vo výške 10-tisíc eur získal aj jubilejný 20. ročník festivalu Cinematik v Piešťanoch či občianske združenie Krupanstvo na kúpu a osadenie tradičného dreveného mlyna v Dolnej Krupej. Sumou 8-tisíc eur bola podporená aj kúpa ekologickej trénerskej lode s elektrickým pohonom pre Veslársky klub Šintava v okrese Galanta a finančnú podporu získali aj mnohé ďalšie projekty.

Fond na rozvoj Trnavského kraja je podľa zverejnenej výzvy nástrojom na podporu aktivít, akcií a práce subjektov a organizácií, ktoré výrazne prispievajú k propagácii kraja a napĺňajú jeho rozvojový potenciál, pretože majú nadregionálny, celoslovenský, cezhraničný alebo európsky význam. Zároveň svojim mimoriadnym obsahom, rozsahom a charakterom predstavujú rozvojový impulz pre celý kraj, respektíve časť jeho územia.


Zdroj: SITA.sk - Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí v tomto roku medzi vybrané projekty 800-tisíc eur – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Grant
