28.2.2026
28. februára 2026
Útoky Izraela a USA zasiahli v Iráne viac ako 20 z 31 provincií
Iránska Rada pre národnú bezpečnosť v sobotu vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa podľa možnosti presunuli do iných miest a oblastí mimo Teheránu a ďalších lokalít zasiahnutých útokmi Izraela a USA.
Zdieľať
Koordinovanými útokmi Spojených štátov a Izraela bolo v sobotu zasiahnutých viac ako 20 z celkovo 31 iránskych provincií, uviedla iránska spoločnosť Červeného polmesiaca. Informovala o tom agentúra AFP.
Vzhľadom na vývoj situácie iránska Rada pre národnú bezpečnosť v sobotu vyzvala obyvateľov krajiny, aby sa podľa možnosti presunuli do iných miest a oblastí mimo Teheránu a ďalších lokalít zasiahnutých útokmi Izraela a USA.
Podľa webu denníka The Wall Street Journal iránska rada ubezpečila, že základné dodávky tovaru sú zabezpečené a banky budú fungovať bez prerušenia. Ľudí však zároveň vyzvala, aby sa vyhýbali preplneným obchodným centrám.
Školy a univerzity budú zatvorené do odvolania a vládne úrady budú fungovať zatiaľ len na polovicu svojej kapacity.
Výbuchy súvisiace s koordinovanou vojenskou ofenzívou USA a Izraela boli hlásené vo viacerých iránskych mestách vrátane Teheránu, Komu, Isfahánu a Kermanšáhu.
Irán reagoval niekoľkými vlnami raketových útokov na ciele v Izraeli a zasiahol aj niektoré americké vojenské základne v regióne vrátane veliteľstva 5. flotily USA v Bahrajne, americkej základne v Katare a niekoľkých cieľov v Spojených arabských emirátoch.
Útok na Irán ovplyvnil leteckú dopravu, rušia sa lety na Blízky východ
Útok Izraela a USA na Irán významne ovplyvňuje leteckú dopravu, uviedla v sobotu agentúra DPA. Letecká spoločnosť Lufthansa pozastavila viacero letov na Blízky východ. Lety do izraelského Tel Avivu, libanonského Bejrútu, jordánskeho Ammánu, irackého Irbílu a iránskej metropoly Teherán sú s okamžitou platnosťou zrušené - zatiaľ do 7. marca.
Pozastavenie letov do Tel Avivu do 7. marca oznámila podľa agentúry AFP aj letecká spoločnosť Swiss International Airlines.
Do 7. marca zároveň nebude možné využívať vzdušný priestor Izraela, Libanonu, Jordánska, Iraku a Iránu, dodala Lufthansa prostredníctvom svojho hovorcu s tým, že v sobotu a nedeľu budú zrušené aj spojenia s Dubajom a Abú Zabí.
Cestujúci, ktorých sa tieto opatrenia dotkli, si môžu bezplatne zmeniť rezerváciu na neskorší dátum, alebo im bude vrátená cena letenky. Lufthansa sa ospravedlnila za nepríjemnosti, ale zdôraznila, že bezpečnosť cestujúcich a posádky je jej najvyššou prioritou.
