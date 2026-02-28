Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

28. februára 2026

Proces v kauze informačného systému Iskra bude na Špecializovanom trestnom súde pokračovať v marci


Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude v marci pokračovať súdny proces s bývalým šéfom



Zdieľať
fc8a1109 676x451 28.2.2026 (SITA.sk) - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku bude v marci pokračovať súdny proces s bývalým šéfom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) Aurelom Ugorom v kauze informačného systému pre krízové riadenie nazvaného Iskra. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní súdu s tým, že hlavné pojednávanie je naplánované na 13. marca.

Spôsobil škodu deviatich miliónov eur


Ugor je obžalovaný pre obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom machinácie pri verejnom obstarávaní a verenej dražbe. Skutkov sa podľa prokuratúry dopustil v čase, keď pôsobil ako vedúci pracovník na Ministerstve hospodárstva SR. Vývojom systému spôsobil štátu škodu vo výške približne deväť miliónov eur.

Obžalovaný ešte začiatkom júna 2025 pred súdom v tejto súvislosti vyhlásil, že je nevinný. Ugorov obhajca Michal Mandzák označil obžalobu za účelovo podanú, s tým, že nespĺňa zákonné náležitosti. Zároveň zdôraznil, že aj keď systém nevyužije ministerstvo hospodárstva, má o neho záujem Národný bezpečnostný úrad.

Žalovaný skutok sa podľa prokuratúry týka zmluvných vzťahov Ministerstva hospodárstva SR a obchodných spoločností z obdobia rokov 2013 až 2020, ktoré boli v súvislosti s budovaním informačného systému uzavreté v rozpore s osobitnými zákonmi.

Potreba systému nebola preukázaná


Potreba systému Iskra pre rezort hospodárstva navyše nebola podľa prokuratúry dostatočne preukázaná a systém bol vybudovaný nad rámec využiteľnosti rezortu, nebol využitý a ani k jeho využitiu nedôjde. Takisto obžalovaný, ktorý v inkriminovanom čase pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnosti a krízového riadenia na ministerstve, údajne v tejto súvislosti nepravdivo informoval ministra hospodárstva.

Prokurátorka Lucia Bizoňová v rámci dokazovania poukázala na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, podľa ktorého došlo pri budovaní informačného systému k viacnásobnému porušeniu finančnej disciplíny. Systém určený pre oblasť krízového riadenia, ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany utajovaných skutočností alebo hospodárskej mobilizácie navyše prevyšoval kompetenčnú oblasť rezortu hospodárstva.

Ministerstvo hospodárstva budovalo systém nad rámec kompetenčnej zodpovednosti,“ skonštatoval NKÚ. Pripomenul tiež, že na takýto projekt je potrebný súhlas vlády, čo sa v tomto prípade nestalo.

Ugor pôsobil na čele NBÚ od januára 2004 do septembra 2006. Odstúpil po kauze hackerského útoku na počítačový systém úradu.


Zdroj: SITA.sk - Proces v kauze informačného systému Iskra bude na Špecializovanom trestnom súde pokračovať v marci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Informačný systém prokurátorka Súdy
