Fond pre budúcnosť športu opäť odmeňoval. Rozdal už takmer 700-tisíc eur

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Projekt na podporu amatérskeho športu Fond pre budúcnosť športu znovu spravil radosť mnohým individuálnym športovcom či tímom. Grant putoval do rúk futbalistov, hokejistom, no i tanečníkom alebo krasokorčuliarom.Celkovo bolo rozdelených tentokrát 116 500 € a to až 32 individuálnym športovcom či klubom. Dokopy už Niké prostredníctvom Fondu pre budúcnosť športu podporila čiastkou takmer 700 tisíc eur viac než 300 talentovaných športovcov, či amatérske kluby.Aktuálne podporu získala ešte len 19-ročná bobistka Viktória Čerňanská, ktorej na 99 percent budeme môcť fandiť pri jej premiére na zimných hrách v Číne.O grant sa úspešne uchádzal aj ďalší predstaviteľ zimných športov; 15-ročný lyžiar Andrej Barnáš. V mladom Tatrancovi možno rastie nasledovateľ bratov Žampovcov.Z podpory sa tešia športoví reprezentanti Univerzity Komenského v Bratislave, ktorí svojej "alma mater" robia vo svete vysoko úspešné meno. Veď v súčte hodnotení všetkých športov sa už trikrát po sebe stali celkovým víťazom svetového šampionátu univerzít. Správu o pridelenom grante sme oznámili hlavnému koordinátorovi výpravy UK na spomínané podujatie Martinovi Dovičákovi, ktorý neskrýval spokojnosť.Ak sa chceš pridať k oceneným, je to jednoduché. Stačí zapojiť kreativitu, natočiť vtipné video, kde sa predstavíš a zavesiť ho na stránku www.nikefondsportu.sk . Pokiaľ bude kvalitné a zaujme Komisiu Niké, odmena ťa neminie.Informačný servis