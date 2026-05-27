 Streda 27.5.2026
 Meniny má Iveta
 24hod.sk    Zo zahraničia

27. mája 2026

Fond Trumpovej Rady mieru zostáva napriek sľubom bez peňazí


Tagy: Americký prezident Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy Rada mieru

Miliardy dolárov prisľúbené členskými krajinami na účet nedávno založenej organizácie zatiaľ nedorazili. Oficiálny fond Trumpovej



27.5.2026 (SITA.sk) - Miliardy dolárov prisľúbené členskými krajinami na účet nedávno založenej organizácie zatiaľ nedorazili.

Oficiálny fond Trumpovej Rady mieru vytvorenej na obnovu Pásma Gazy po vojne medzi Izraelom a Hamasom je napriek miliardovým prísľubom donorov stále prázdny.


Informoval o tom denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na zdroje oboznámené so situáciou. „Na účet bolo vložených nula dolárov,“ uviedol podľa FT jeden zo zdrojov.



Pozval aj Putina


Americký prezident Donald Trump predstavil Radu mieru po októbrovom prímerí medzi Izraelom a Hamasom podporenom Spojenými štátmi.


Jej cieľom mala byť koordinácia obnovy vojnou zničeného územia. Trump však vyvolal kontroverzie už pri zostavovaní rady, keď pozval aj ruského prezidenta Vladimira Putina a viaceré krajiny mimo tradičnej diplomacie na Blízkom východe.



Zabudli prispieť


Fond spravovaný Svetovou bankou a podporovaný Organizáciou Spojených národov (OSN) podľa Financial Times zatiaľ nedostal žiadne peniaze od donorov.


Namiesto toho príspevky údajne smerovali priamo na účet banky JPMorgan. „Neexistujú žiadne nezávislé pravidlá transparentnosti“ pre účet v banke JPMorgan, napísal denník.



Desiatky miliárd


K projektu sa nepridali Francúzsko ani Británia. Trump pritom predtým vyhlásil, že USA prispejú sumou desať miliárd dolárov, zatiaľ čo Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty (SAE) sľúbili najmenej po jednej miliarde dolárov.


Podľa aprílového odhadu Európskej únie (EÚ) a OSN bude obnova Gazy v nasledujúcom desaťročí stáť viac ako 71 miliárd dolárov.




Zdroj: SITA.sk - Fond Trumpovej Rady mieru zostáva napriek sľubom bez peňazí © SITA Všetky práva vyhradené.

