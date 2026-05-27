 Streda 27.5.2026
 Z domova

27. mája 2026

Slovensko čaká referendum k dvom otázkam. Koľko bude stáť jeho zabezpečenie?


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Referendum

Na čo presne budú peniaze použité?  V sobotu 4. júla sa uskutoční referendum,



27.5.2026 (SITA.sk) - 


V sobotu 4. júla sa uskutoční referendum, vláda v stredu schválila harmonogram jeho organizačno-technického zabezpečenia. Z plánovaného referenda vyplývajú úlohy pre ústredné orgány štátnej správy, okresné úrady a obce, ktoré musia vytvoriť podmienky na organizačné, materiálne a technické zabezpečenie prípravy a samotného konania referenda.

Finančné prostriedky na vykonanie referenda


Pôjde najmä zabezpečenie tlače, distribúcie tlačív, vytvorenie volebných orgánov všetkých stupňov a podmienok pre ich činnosť, zabezpečenie elektronického komunikačného spojenia volebných orgánov, zabezpečenie voľby poštou a školenie osôb, ktoré sa budú podieľať na príprave referenda a jeho priebehu. Ďalej je to zabezpečenie spracovania výsledkov či úschovy dokumentov z referenda.

Ministerstvo vnútra v predloženom materiáli uviedlo, že finančné prostriedky na vykonanie referenda nie sú zohľadnené v rozpočte kapitoly rezortu vnútra ani Štatistického úradu SR. Pre jeho zabezpečenie je tak potrebné uvoľniť financie pre kapitolu ministerstva vnútra vo výške takmer 10,5 milióna eur a pre kapitolu Štatistického úradu SR viac ako 1,9 milióna eur.

Na čo budú peniaze použité?


Peniaze určené pre rezort vnútra sa použijú najmä na zabezpečenie úhrady náhrady mzdy členom volebných komisií, odmien členom a zapisovateľom volebných komisií, úhrady tlače hlasovacích lístkov, metodických a informačných materiálov a volebných tlačív, na zabezpečenie činnosti volebných komisií, hlasovania poštou, na vybavenie volebných miestností.

Finančné prostriedky pre kapitolu ministerstva vnútra budú použité aj na ochranu verejného poriadku v deň konania referenda, na výdavky spojené s prevádzkou a nevyhnutnou úpravou volebných miestností a na elektronické komunikačné spojenie volebných komisií formou úhrady nezúčtovateľného výdavku vo výške päť eur pre každú okrskovú volebnú komisiu. Finančné prostriedky určené pre Štatistický úrad SR zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda.


Prezident Peter Pellegrini vyhlásil na sobotu 4. júla referendum k dvom otázkam. Urobil tak na základe petície s 384 512 podpismi občanov, ktorú mu odovzdala strana Demokrati.

Otázky boli pôvodne tri, vrátanie otázky o predčasných parlamentných voľbách. K tejto otázke však prezident referendum nevyhlásil. Prezident to odôvodnil starším rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý sa touto otázkou už v minulosti zaoberal a rozhodol, že referendom nie je možné skrátiť prebiehajúce volebné obdobie parlamentu.

K dvom zvyšným otázkam však referendum vyhlásil, pretože pri nich nezistil nesúlad s ústavou ani zákonmi. Referendum sa tak uskutoční k otázke o zrušení doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov vrátane premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a tiež k otázke o obnovení Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a Úradu špeciálnej prokuratúry.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko čaká referendum k dvom otázkam. Koľko bude stáť jeho zabezpečenie? © SITA Všetky práva vyhradené.

