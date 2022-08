Tréner Weiss st. sa nedočkal pokojného večera. Niektorí hráči sú myšlienkami inde, vraví

"Belasí" za stavu 2:0 vypli

Prvá prehra Žiliny v sezóne

22.8.2022 (Webnoviny.sk) - Keď futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava vo 4. min nedeľňajšieho zápasu 6. kola základnej časti Fortuna ligy 2022/2023 viedli nad tímom MŠK Žilina 2:0, tréner „belasých“ Vladimír Weiss st. dúfal, že prežije pokojný večer.Potom však Bratislavčania poľavili a nechali hrať svojho súpera, ktorý sa na Tehelnom poli v celom stretnutí prezentoval až 28 streleckými pokusmi. Za chrbát domáceho gólmana Adriána Chovana napokon prenikla iba jedna strela a hostia napriek sympatickému výkonu podľahli Slovanu 1:3.„Mali sme skvelý vstup do zápasu, taký tu dlho nebol," uviedol kouč Slovana na pozápasovej tlačovej konferencii na margo gólového „dvojbalenia“ v podaní Srba Aleksandara Čavriča z úvodu duelu.„Za stavu 2:0 sme, žiaľ, vypli a nepochopiteľnými individuálnymi chybami sme vrátili Žilinu do hry. Hostia prevzali taktovku a mali niekoľko šancí, podržal nás Adrián Chovan. Musím byť spokojný s určitými fázami hry, nie som spokojný s niektorými individuálnymi výkonmi. Nebudem to rozoberať tu, to si povieme v kabíne. Niektorí hráči sú však mysľou inde, pretože niektorí majú ponuky a sú myšlienkami inde," poznamenal 57-ročný lodivod podľa klubového webu.Niekdajší tréner slovenskej reprezentácie priznal, že keď sa Žiline podarilo znížiť na 1:2, Slovan následne viackrát tŕpol. Domácich upokojil až tretí zásah, po ktorom mohli skóre ešte zvýšiť.„Gratulujem Žiline k tomu, čo má a čo chce hrať. Jej hráči majú všetko ešte pred sebou. My máme veľmi dobré veci, no potom vypneme na 10 minút a môžeme stratiť zápas. Toto sa nám v pohári, kde je kvalita súperov väčšia hlavne v útočnej fáze, vypomstí... Bol to poučný zápas pre nás i Žilinu. Som rád, že sme vyhrali, pretože nie je ľahké stále víťaziť. Žilina hrala dobre, hrá futbal,“ skonštatoval Weiss.Jeho náprotivok Jaroslav Hynek priznal zlý vstup „šošonov“ do stretnutia, no dodal, že vďaka poľaveniu domácich mohli Žilinčania hrať svoju hru.„Dostávali sme sa do vecí, ktoré chceme a v ktorých sme úspešní. Ešte v prvom polčase sme si dokázali vytvoriť dosť šancí, aby sme duel zdramatizovali. Po prestávke sme skórovali, hneď sme mali ďalšiu príležitosť urobiť niečo so zápasom. Je otázka, ako by Slovan zareagoval, ak by sa nám to podarilo. V niektorých situáciách v ofenzíve i defenzíve je potrebná kvalita a pokoj a to sme tam dnes nemali," skonštatoval Hynek.Slovan ťahá vo Fortuna lige päťzápasovú víťaznú sériu a usadil sa na 1. mieste s 15 bodmi. Má štvorbodový náskok pred Trnavou a Dunajskou Stredou. Žilinčania utrpeli v Bratislave prvú tohtosezónnu prehru, momentálne sú s deviatimi bodmi na 6. priečke.