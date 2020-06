Frankfurt neuspel v súboji o finálový turnaj Ligy majstrov, ale zrejme tam vyvrcholí Európska liga

Viac o téme koronavírus

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - Nemecké mesto Frankfurt nad Mohanom je favorit na usporiadanie miniturnaja, ktorý rozhodne o víťazovi futbalovej Európskej ligy v sezóne 2019/2020.Hrať by sa malo v termíne od polovice do konca augusta. Európska futbalová únia (UEFA) už vie o žiadosti Frankfurtu a údajne je blízko k jej schváleniu. Informoval o tom denník Süddeutsche Zeitung a tiež portál ORF.Rovnako ako Ligu majstrov, aj Európsku ligu prerušili v polovici marca pre pandémiu koronavírusu. V druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži je však situácia komplikovanejšia a z časového hľadiska náročnejšia ako v LM.Treba tam ešte odohrať všetky odvetné zápasy osemfinále plus na španielske a talianske tímy čakajú aj prvé osemfinálové súboje. Ide o stretnutia FC Sevilla Inter Miláno - Getafe CF.Frankfurt mal tiež záujem o usporiadanie finálového turnaja Ligy majstrov. Momentálne to však vyzerá tak, že prednosť dostane portugalská metropola Lisabon. Finálny verdikt v oboch prípadoch padne na zasadnutí výkonného výboru UEFA v dňoch 17. a 18. júna.