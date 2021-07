Letná olympiáda v Tokiu (stolný tenis): Wang Jang suverénne vyhral, Balážová nezískala ani set

Wang Jang potvrdil renkingový rozdiel

Ťüan Liou je až v piatej stovke rebríčka

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko má po 2. kole dvojhry v stolnotenisovom turnaji na olympijských hrách v Tokiu už len jedného hráča. Zatiaľ čo mužský zástupca Wang Jang suverénne postúpil do 3. kola, Barbora Balážová medzi ženami neuhrala ani set. Obaja slovenskí reprezentanti mali predtým v 1. kole voľno a boli nasadení priamo do 2. kola.V mužskej časti turnaja si Wang Jang na úvod poradil s Austrálčanom Davidom Powellom 4:0 (4, 4, 3, 3). Bol natoľko suverénny, že v súboji, ktorý trval 29 minút, ani raz neprehrával.Potvrdil sa veľký renkingový rozdiel medzi oboma súpermi. Kým 26-ročný Wang je vo svetovom rebríčku ITTF na 35. mieste, 30-ročnému Powellovi patrí až 250. priečka. Súperom Wanga v 3. kole bude v utorok 27. júla Japonec Koki Niwa. Sedemnásty muž svetového renkingu ITTF bude favorit tohto duelu.Rodák z čínskeho Anhui Wang Jang postupom do 3. kola už vylepšil svoje maximum na olympijských hrách. Pred piatimi rokmi pri svojej premiére v Riu de Janeiro v 1. kole vyradil Mexičana Marcosa Madrida (4:1), ale v 2. kole nestačil na Nigérijčana Quadriho Arunu (1:4).Balážová v 2. kole proti Američanke čínskeho pôvodu Ťüan Liou prehrala hladko 0:4 (-9, -6, -9, -7). V prvom sete sa Slovenka dostala k stavu 9:9 a v treťom na 8:8, ale koncovky jej v oboch prípadoch tesne nevyšli.Tridsaťšesťročná Ťüan Liou je hráčka až piatej stovky rebríčka, ale v Tokiu predtým absolvovala predkolo aj prvé kolo dvojhry, v ktorých stratila iba po jednom sete, a bola dobre rozohraná.Dvadsaťdeväťročná Balážová sa lúči s Tokiom po dvoch prehrách a so ziskom jediného setu. V mixe v úvodnom kole spoločne s Ľubomírom Pištejom nestačili na rumunský pár Ovidiu Ionescu, Bernadette Szőcsová (1:4) a vo dvojhre aktuálne prehrala s Ťüan Liou.Pred piatimi rokmi na OH v brazílskom Riu sa rovnako lúčila v 2. kole dvojhry, miešaná štvorhra sa tam ešte nehrala.