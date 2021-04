Na príprave pred MS bude chýbať brankár Belányi, obranca Grman sa k tímu pripojí až počas víkendu

Do tímu pribudli nové tváre

Chýbať bude Štastný a Belányi

Sklamanie už pominulo

Na Slovensku zatiaľ neznámy

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na kemp v Piešťanoch a zápasy proti Lotyšom a Nemcom (zdroj: SZĽH):

Brankári: Denis Godla, Branislav Konrád

Obrancovia: Martin Bučko, Marek Ďaloga, Daniel Gachulinec, Mário Grman, Martin Chovan, Adam Jánošík, Patrik Koch, Martin Vitaloš

Útočníci: Miloš Bubela, Dávid Buc, Martin Faško-Rudáš, Daniil Fominykh, Adrián Holečinský, Michal Chovan, Andrej Kollár, Patrik Lamper, Adam Liška, Miroslav Mucha, Oliver Okuliar, Marek Tvrdoň



15.4.2021 - Slovenská hokejová reprezentácia vo štvrtok začala so spoločnou prípravou na majstrovstvá sveta, ktoré sa na prelome mája a júna uskutočnia v lotyšskej Rige. Kým v závere minulého týždňa mal hlavný tréner Craig Ramsay k dispozícii len deväť hráčov, tentokrát už je v tíme viac ako 20 hráčov.Aktuálny blok prípravy vyvrcholí dvoma prípravnými súbojmi proti Lotyšom (20. a 21. apríla) a po nich aj dvoma zápasmi proti Nemcom (24. a 25. apríla). Všetky sa uskutočnia v Piešťanoch.Najskúsenejšími hráčmi v aktuálnom kádri Craiga Ramsayho sú Marek Ďaloga s 96 štartmi v národnom drese a Adam Jánošík so 64 duelmi. Nováčikmi bez jediného štartu v seniorskej reprezentácii sú Martin Bučko, Martin Faško-Rudáš, Daniel Gachulinec, Martin Vitaloš, Daniil Fominykh, Adrián Holešinský, Oliver Okuliar a Miroslav Mucha."Máme v tíme viacero nových tvárí, v prvom rade sa tak musíme naladiť na spoločnú vlnu. Na tréningu sa budeme venovať rôznym záležitostiam, napríklad pokrytiu obranného pásma a podobne," poznamenal vo štvrtok kouč Craig Ramsay.V pôvodnej nominácii musela nastať jedna zmena, zraneného útočníka Andreja Šťastného nahradil jeho klubový spoluhráč z Nitry Marek Tvrdoň. Až počas víkendu sa k tímu pripojí obranca Mário Grman a pri reprezentácii napokon nebude brankár Filip Belányi. Dôvodom je preventívne opatrenie po kontakte s osobou nakazenou koronavírusom."Sezóna mi celkom vyšla, pred ňou by som neveril nikomu, ak by mi tvrdil, že budem bojovať o svetový šampionát," poznamenal Tvrdoň.Útočník Oliver Okuliar z Dukly Trenčín ešte v nedeľu hral v play-off slovenskej extraligy. Po niekoľkých dňoch už u neho pominulo sklamanie z vypadnutie s Michalovcami."Nič s tým neurobím. Som rád, že som dostal pozvánku do reprezentácie a sústredím sa na svoje ďalšie povinnosti. Najlepší scenár by bol, keby som sa dostal na majstrovstvá sveta, ale nad tým veľmi nepremýšľam a sústredím sa na najbližšie dni," povedal Okuliar.Pomerne neznámym menom v slovenskom hokejovom prostredí je Miroslav Mucha. Dvadsaťtriročný krídelník odohral už sedem sezón v USA, ostatné tri vo vysokoškolskej NCAA."Mal som šťastie hrať v dobrom tíme v USA, celkom mi vyšla sezóna a videl ma skaut Oto Haščák. Som veľmi rád za možnosť. Vždy, keď dostanem šancu na tréningoch alebo v zápasoch, musím zo seba vydať maximum a chcem zabojovať o účasť na majstrovstvách sveta," prezradil Mucha.