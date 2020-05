Fortunaligové zápasy dostali zelenú, hrať sa začne už začiatkom júna

Futbalisti už môžu trénovať

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská futbalová Fortuna liga je o krok bližšie k tomu, aby sa v nej podarilo dohrať sezónu 2019/2020. Tú prerušila pandémia koronavírusu ešte v prvej polovici marca po skončení základnej časti, potrebné je teda absolvovať celú nadstavbu.Vedenie súťaže označilo za reálny reštart 6. júna, keďže v úvode júna vláda SR v spolupráci s konzíliom odborníkom plánuje zrušiť konanie športových podujatí ako jedno z opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19. Fortunaligové kluby sa aktuálne môžu pripravovať za prísnych opatrení."Pre nás je to vítaná správa. Samozrejme, stále platia prísne bezpečnostné a hygienické opatrenia, ktoré treba dodržiavať, ako je napríklad zákaz využívania šatní. Vyhliadka, že 6. júna rozbehneme ligu, začína byť reálna. Zatiaľ sa držíme tohto termínu. O všetkom sa budeme rozprávať v piatok na Prezídiu ÚLK so zástupcami klubov a uvidíme, na čom sa dohodneme," povedal prezident Únie ligových klubov (ÚLK) Ivan Kozák na webe ÚLK.Vedenie najvyššej slovenskej futbalovej súťaže pripravilo manuál na to, ako absolvovať ligové súboje."Pripravili sme komplexný a obsiahly manuál organizácie zápasov a čakáme na jeho potvrdenie, resp. pripomienkovanie zo strany štátu. Prvoradé je zdravie, to je samozrejmé. Ak to ale bude možné, chceme Fortuna ligu dohrať," doplnil Kozák.Po reštarte sa súboje FL budú hrať bez prítomnosti divákov, ak to však situácia dovolí, ešte v ročníku 2019/2020 by sa na tribúnach mohli v obmedzenom počte objaviť aj fanúšikovia.Lídrom súťaže je Slovan Bratislava s náskokom desiatich bodov pre Žilinou, tretia Dunajská Streda stráca na lídra už 17 bodov. Štvrté sú Michalovce, piata Trnava a šiesty Ružomberok.