Sidney Crosby je výnimočný hráč, porovnávajú ho aj s hviezdnym Michaelom Jordanom

Crosby je výnimočný

Tréningy v neobyčajne rýchlom tempe

19.5.2020 (Webnoviny.sk) - Ak má niekto v súčasnom hokeji blízko k dokonalosti basketbalistu Michaela Jordana, tak je to Sidney Crosby. Kapitána Pittsburghu by zvolil za hokejový prototyp Jordana jeho niekdajší spoluhráč Mark Recchi. Člen Siene slávy NHL obdivuje na Crosbym okrem jeho hokejových zručností aj pracovnú morálku a zanietenosť práce s mladými spoluhráčmi."Je viac hráčov, ktorí by sa raz mohli stať naozaj legendami, ale čo sa týka pracovnej etiky, Sidney Crosby je výnimočný. Tak tvrdo na sebe pracuje, že jeho spoluhráči nemajú inú možnosť ako ho nasledovať. A keď sme už pri Jordanovi, Sid nie je ani taký kontroverzný, ako bol kedysi Michael," uviedol Mark Recchi, cituje ho Sportsnet v rubrike "Hockey Central."Recchi bol v rokoch 2005 - 2007 spoluhráčom Crosbyho v Pittsburghu a od roku 2014 má opäť jeho hru ako na podnose. Najprv pôsobil v tíme Penguins ako tréner rozvojovej sekcie hráčov a od roku 2017 sa stal asistentom hlavného trénera.Dnes je teda najbližší spolupracovník Mika Sullivana v tíme, ktorý má najmä zásluhou Crosbyho každoročne v play-off vysoké ambície. Aj vďaka 32-ročnému strednému útočníkovi získali "tučniaci" v posledných desiatich rokoch trikrát Stanleyho pohár a raz vzácnu trofej dokonca obhájili (2016 a 2017)."Naše tréningy sa dejú v neobyčajne rýchlom tempe. Keď sa k nám pridá niekto nový, približne tri až štyri týždne mu trvá, kým sa prispôsobí rýchlostí ostatných. A Sid je v tomto vzorom pre každého. A po tréningu si zasa každý deň pridá niečo navyše. Je to skutočný líder. Občas hovorím ostatným, že ak chcú niečo dokázať, musia ho nasledovať," doplnil Recchi.