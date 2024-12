Foto a video: Nemocnica Bojnice dnes otvorila nové oddelenie intenzívnej medicíny za 5,1 milióna eur

Foto: codnes.sk

Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach má nové oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny (OIAM) za viac ako 5,1 milióna eur. Pracovisko pre pacientov v najťažšom stave má desať lôžok, oproti terajšiemu OAIM sa tak jeho kapacita zdvojnásobila. Jeho súčasťou je i nové prístrojové vybavenie. Oddelenie otvorili v utorok, pacientov tam začnú hospitalizovať v januári.



Primárka OAIM Mária Šramková pripomenula, že pôvodné OAIM vzniklo na chodbe prispôsobením priestorov, pričom personál sa snažil, aby sa priblížilo štandardom v intenzívnej medicíne. "Vykrývali sme rovnaké oddelenia, ktoré zanikli v Handlovej, Bánovciach nad Bebravou. Toto pracovisko vzniklo ako odpoveď na dopyt v rokoch 2016 až 2018," spomenula Šramková.



Na oddelení sa podľa nej personál stará o približne 20 pacientov mesačne, sú to najvážnejšie stavy, ktoré potrebujú hlavne umelú pľúcnu ventiláciu a podporu všetkých životných funkcií, či už ide o obeh, dýchanie alebo obličky. "Technické vybavenie je adekvátne klinikám v Banskej Bystrici či Bratislave. Priblížili sme sa k tomu, čo odbor vyžaduje," podotkla.



Nové OAIM je podľa riaditeľa nemocnice Petra Glatza pozitívnou vecou z hľadiska komplexnej a kvalitnej starostlivosti pre pacienta v regióne. "Je tak uzatvorený kruh poskytovania najnutnejšej zdravotnej starostlivosti. Máme nový urgentný príjem, hneď vedľa je deväť operačných sál a vedľa nich je nové oddelenie intenzívnej medicíny, v blízkosti je CT pracovisko. Najakútnejšia neodkladná zdravotná starostlivosť je plne moderná, so svetovými parametrami a na jednom mieste," skonštatoval Glatz.



Oddelenie má desať lôžok, jedna miestnosť je s dvoma a ostatné s jedným lôžkom. Dve miestnosti sú izolačné pre infekčných pacientov a jedno lôžko je určené pre pacienta v najvážnejšom stave. Okrem dýchacích prístrojov a umelej pľúcnej ventilácie sú tam monitory krvných plynov, obehových parametrov či dialyzačné prístroje. Glatz avizoval, že štruktúru chodu oddelenia plánujú úplne zmeniť.



Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška spomenul, že TSK plánoval investíciu do OAIM niekoľko rokov, keďže to terajšie sídli v nevhodných priestoroch. "Ide o nové oddelenie postavené od úplných základov. Celé to stálo viac ako 5,1 milióna eur. TSK si na financovanie zobral úver. Stavebné úpravy boli v hodnote viac ako 4,1 milióna eur, vybavenie stálo ďalších viac ako milión eur," vyčíslil Baška. Investíciu nemocnica preplatí kraju z príspevku z Plánu obnovy a odolnosti SR, tieto financie podľa Bašku zostanú v nemocnici na ďalšie investície.