Foto: Na oblohe dominuje kométa NEOWISE

Kométa NEOWISE nad Ďumbierom - najvyšším vrchom Nízkych Tatier s nádhernými mezosferickými nočnými svietiacimi oblakmi - NLC.

Kométa prešla veľkou skúškou a svoj prelet perihéliom prežila. Pre pozemských pozorovateľov to znamená to, že už nič nemôže brániť tomu, aby sa NEOWISE stala najjasnejšou kométou za posledných 13 rokov. Prvé pozorovania prichádzajú zo začiatku júla, kedy bolo kométu vidieť len na rannej oblohe v súhvezdí Povozník pod jasnou hviezdou Capellou, a to pri svitaní. Jej viditeľnosť teda nebola najlepšia. Teraz už však kométu krásne vidieť voľnými očami, dokonca s jej nádherným chvostom. Predpoklady sa stali realitou a kométa sa rýchlo stala populárnym objektom oblohy v roku 2020. Kde a ako kométu pozorovať? Na jej pozorovanie Vám netreba žiaden špeciálny ďalekohľad, či dokonca triéder. Voľným okom ju uvidíte aj bez toho, aby ste disponovali odbornými pozorovacími schopnosťami. Dôležité je však dobré počasie a vedieť kedy a kam sa pozerať. Od 8. júla budme môcť zo Slovenska kométu pozorovať i na večernej oblohe po západe Slnka na severo-západe. Ideálne ju však bude pozorovať nad ránom, okolo 2-3 hodiny. Od 10. júla sa stáva kométa cirkumpolárnym objektom, a teda z naších končín nezapadne za obzor. To znamená, že sa budeme môcť kométou bez rozdielu kochať po celú noc. Na oblohe ju hľadajme od severo-západu po severo-východ nízko nad obzorom. Zo súhvezdia Povozník v priebehu júla poputuje do súhvezdia Veľkej Medvedice s ikonickým Veľkým vozom, bude teda veľmi ľahké ju nájsť! Maximum svojej jasnosti dosiahne v druhej polovici júla. Na nočnej oblohe však bude viditeľná i začiaktom augusta.

Autor fotky a článku: Tomáš Slovinský, astrofotograf a popularizátor astronómie, 2x ocenený snímkom dňa NASA