Muža počas jazdy napadol druhý najjedovatejší had planéty, namieril si to rovno do jeho rozkroku

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - V austrálskom Queenslande napadla vodiča auta počas jazdy na diaľnici pakobra východná (Pseudonaja textilis), ktorá je druhým najjedovatejším hadom na svete. Muž, ktorého identifikovali ako Jimmyho, išiel rýchlosťou približne sto kilometrov za hodinu, keď v aute uvidel hada."Čím viac som hýbal nohami, tým viac sa začala okolo mňa omotávať a hlava si to namierila k môjmu sedadlu, presne medzi moje nohy," uviedol 27-ročný muž, ktorý sa snažil zastaviť auto a zároveň s pomocou bezpečnostného pásu a noža zabiť zviera.Myslel si, že ho had uhryzol a bál sa o život. Jed pakobry východnej pôsobí veľmi rýchlo a je smrteľný, môže spôsobiť ochrnutie a krvácanie do mozgu. Tento druh je pritom zodpovedný za väčšinu smrteľných napadnutí hadom v Austrálii.Mladému šoférovi sa napokon podarilo nebezpečného spolujazdca zabiť a ponáhľal sa do najbližšej nemocnice. Počas cesty ho zastavila policajná hliadka, keď mu namerali rýchlosť 123 kilometrov za hodinu. Jimmy policajtovi povedal, čo sa stalo a ten privolal zdravotníkov, ktorí zistili, že had vodiča nepohrýzol, no bol v šoku."Bolo to naozaj strašné. Nikdy som nebol taký šťastný, keď som videl tie červeno-modré svetlá," povedal Jimmy.