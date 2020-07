Rover Curiosity začal na Marse letnú misiu, bude hľadať podmienky vhodné pre život

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rover Curiosity amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa vydal na svoju "letnú misiu" na vrchu Sharp. Na konci cesty by sa mal dostať na ďalšiu úroveň päť kilometrov vysokej hory, ktorú skúma od roku 2014. Hľadá podmienky, ktoré mohli byť v minulosti vhodné pre mikrobiálny život. V pondelok o tom informovali zástupcovia NASA.Toto územie osvetľuje históriu vody v kráteri Gale. Rover sa neskôr počas roka pustí do skúmania sedimentov, ktoré obsahujú sírany. Tie sa podľa NASA "zvyčajne tvoria okolo vody, keď sa vyparuje a sú ďalším vodidlom k spoznaniu toho, ako sa klíma a perspektíva pre život zmenili pred takmer troma miliardami rokov".Najskôr však musí prekonať piesočnatý terén dlhý zhruba 1,6 kilometra. Tím riadiaci stroj naplánoval základnú trasu, no automatizované systémy budú sledovať a vyhodnocovať potenciálne prekážky na ceste.Curiosity je jediným funkčným roverom NASA na Marse, no v júli alebo auguste mu chcú poslať kolegu s názvom Perseverance, ktorý by mal pristáť na planéte vo februári.