Mária Čírová príde za fanúšikmi domov

Speváčka, klaviristka a skladateľka Mária Čírová si pre fanúšikov pripravila jedinečný vianočný koncert. Pre pandémiu sa už druhýkrát rozhodla priniesť vianočný koncert priamo do obývačiek fanúšikov a zachovať tak krásnu tradíciu na on-line koncerte Moje Vianoce 18. decembra. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.





Mária naživo predstaví obľúbené skladby z oboch Vianočných albumov ako Do noci tichej, Štedrý večer alebo Vianoce krásne sú. Na koncerte nebudú chýbať ani hity Unikát, Kto vie alebo Chýbaš a tradičné slovenské a svetové koledy v špeciálnych úpravách. Koncert odohrá aj s jej vianočnou kapelou, sláčikovým kvartetom, vokalistkami a detským zborom Radosť.„Máme tu už druhé Vianoce, keď sa nemôžeme stretávať tak, ako sme boli zvyknutí. Do poslednej chvíle som verila, že sa nám podarí zahrať aspoň jeden koncert naživo, ale nakoniec sme sa rozhodli ísť touto cestou. Pre mňa ako trojnásobnú mamu je veľmi dôležité neprestať žiť, nech sa vonku deje čokoľvek. Urobme to pre seba, pre naše deti, naše rodiny a nechajme sa vtiahnuť do čarovného kúzla Vianoc, ktoré sa nám každoročne pripomína v tomto období. Narodením lásky, ktorá sa chce dotknúť našich sŕdc. Poďte sa spolu so mnou naladiť, poďte si oddýchnuť, poďte sa usmiať, poďte zavrieť oči a cítiť horiace drevo v krbe, poďte si zaspievať tie najkrajšie slovenské vianočné koledy,“ pozýva Čírová.Prvý vianočný koncert sa uskutočnil pred deviatimi rokmi v Nitre, v synagóge, speváčka ho má doteraz v živej pamäti. Od toho momentu sa jej každoročne fanúšikovia na jeseň pýtali, či chystá aj niečo vianočné. Speváčka miluje adventné obdobie, samotné Vianoce a Štedrý večer.„Vraciam sa zakaždým do svojho detstva, keď sme sa s rodičmi veľa rozprávali o láske, porozumení, odpustení. Aké je v živote veľmi dôležité, aby sme sa mohli pohnúť ďalej. Varili sme si spolu, piekli koláčiky, zdobili stromček, upratovali a veľa si spievali. Dnes viem, že tieto spomienky sú ten najvzácnejší vianočný darček, aký som v živote mohla dostať. Myslím, že to je práve ten impulz, prečo robím vianočné koncerty. Prostredníctvom pesničiek túžim ľudí povzbudzovať, vnášať im do života nádej, lásku a mier,“ doplnila speváčka.