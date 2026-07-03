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 24hod.sk    Kultúra

03. júla 2026

Šimkovičová sa zúčastnila slávnostného otvorenia Folklórneho festivalu Východná, absolvovala aj významný pracovný obed – VIDEO, FOTO


Tagy: Folklórny festival Východná Ministerka kultúry SR

Folklórny festival Východná je podľa ministerstva významnou platformou na prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva a jeho odovzdávanie ďalším generáciám. Ministerka kultúry SR



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3.7.2026 (SITA.sk) - Folklórny festival Východná je podľa ministerstva významnou platformou na prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva a jeho odovzdávanie ďalším generáciám.


Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová (nom. SNS) prišla na 71. ročník Folklórneho festivalu Východná. Podujatie otvorilo svoje brány vo štvrtok 2. júla, ide o najstarší a najvýznamnejší folklórny festival na Slovensku, ktorý je už vyše 70 rokov priestorom pre prezentáciu slovenského folklóru, tradičnej kultúry, ľudového umenia a remesiel. Každý rok spája tisíce návštevníkov z celého Slovenska i zo zahraničia.

Ako informovala riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková, ministerka Šimkovičová ocenila prácu organizátorov, folkloristov, umelcov, remeselníkov, dobrovoľníkov i všetkých, ktorí sa podieľajú na zachovávaní a rozvíjaní slovenských tradícií.

"Súčasťou prvého festivalového večera bolo predstavenie Rodná zem v podaní Baletu Národného divadla Košice. Inscenácia, venovaná významným osobnostiam slovenského tanečného umenia Jurajovi Kubánkovi a Štefanovi Nosáľovi, ponúkla jedinečné prepojenie klasického baletu, súčasného tanca a prvkov slovenského folklóru. Umelecké predstavenie vzdalo hold slovenským tradíciám, kultúrnej identite a kráse ľudového umenia,” uviedla Demková.

Významná platforma


Zdôraznila, že rezort kultúry považuje podporu tradičnej ľudovej kultúry za jednu zo svojich priorít, Folklórny festival Východná je podľa ministerstva významnou platformou na prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva a jeho odovzdávanie ďalším generáciám.
 
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"Organizátorom, účinkujúcim aj návštevníkom preto želá úspešný priebeh festivalu a mnoho nezabudnuteľných zážitkov naplnených autentickou atmosférou slovenského folklóru,” dodala Demková.

Pracovné stretnutie


Ministerka Šimkovičová na sociálnej sieti informovala, že vo štvrtok 2. júla vo Vysokých Tatrách absolvovala pracovný obed, ktorý sa konal pri príležitosti 71. ročníka festivalu, a privítala na ňom veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike.

"Teší ma, že sa nám podarilo nadviazať na minuloročné prvé stretnutie a pokračovať v tradícii, ktorá prepája kultúrnu diplomaciu s prezentáciou toho najcennejšieho, čo Slovensko má – našich tradícií, kultúry a národného dedičstva. Navyše, tento rok sme sa stretli v ešte širšom zastúpení,” napísala.
 
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Doplnila, že pracovné stretnutie počas obeda malo priateľskú atmosféru, v rámci diskusie sa dotkli tém ďalšieho rozvoja medzinárodnej kultúrnej spolupráce, aktivít v rámci UNESCO, pripravovaných spoločných projektov, ale aj výmeny umeleckých súborov, ochrany kultúrneho dedičstva či podpory umenia, literatúry, audiovízie.

"Zároveň som poďakovala J. E. Apoorve Srivastave, veľvyslankyni Indickej republiky, ktorej diplomatická misia na Slovensku sa čoskoro končí, za jej významný prínos k rozvoju slovensko-indických kultúrnych vzťahov. Verím, že aj takéto stretnutia potvrdzujú, že slovenská kultúra má vo svete svoje pevné miesto a zostáva jedným z najsilnejších mostov priateľstva, vzájomného porozumenia a medzinárodnej spolupráce,” uzavrela ministerka.


Zdroj: SITA.sk - Šimkovičová sa zúčastnila slávnostného otvorenia Folklórneho festivalu Východná, absolvovala aj významný pracovný obed – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Folklórny festival Východná Ministerka kultúry SR
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