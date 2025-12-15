|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 15.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ivica
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. decembra 2025
Foto: Rozprávkové Belianske Tatry a Geminidy ako snímka dňa NASA 15. 12. 2025
Pár dní pred Štedrým večerom obletela svet snímka dňa NASA, ktorá vznikla v Belianskych Tatrách na Slovensku.
Zdieľať
Autor fotografie, astrofotograf Tomáš Slovinský, na nej zachytil najaktívnejší meteorický roj roka – Geminidy, ktorých maximum nastalo v noci z 13. na 14. decembra. Snímka pôsobí rozprávkovo, no zároveň popularizuje vedu a nesie v sebe silné posolstvo.
Väčšina ľudí si noci plné „padajúcich hviezd“ spája najmä s letom, keď vrcholia známe Perzeidy. Tie však zďaleka nie sú jediným meteorickým rojom, ktorý dokáže počas roka rozžiariť nočnú oblohu množstvom zábleskov. Za zmienku stoja aj januárové Kvadrantidy, aprílové Lyridy či októbrové Orionidy. Najaktívnejší meteorický roj však každoročne vrcholí v decembri. Inak tomu nebolo ani v roku 2025, keď maximum Geminíd pripadlo na noc z 13. na 14. decembra a sprevádzali ich priaznivé podmienky.
Geminidy nesú svoj názov podľa súhvezdia Blížencov (Gemini), v ktorom sa nachádza ich radiant – miesto, z ktorého meteory na oblohe zdanlivo vylietavajú. Práve v tejto oblasti sa v čase vzniku snímky nachádzala aj jasná planéta Jupiter, v blízkosti hviezd Castor a Pollux. Jupiter sa v januári dostane do opozície so Slnkom a v súčasnosti patrí medzi najjasnejšie objekty nočnej oblohy. Materským telesom Geminíd je neobvykle planétka 3200 Phaethon a počas noci maxima je za priaznivých podmienok možné pozorovať až takmer 100 meteorov za hodinu.
Fotografia vznikla pod Belianskymi Tatrami, neďaleko obce Ždiar. Tomáš Slovinský zachytával meteory počas dvoch nocí v blízkosti starej goralskej chaty, ktorej základy siahajú až do roku 1941. Práve táto chata sa nachádza v centre snímky a spolu s majestátnou slovenskou krajinou dotvára doslova rozprávkovú kompozíciu.
Nočná obloha je sfarbená jemne do modra, čo spôsobuje Mesiac, ktorý sa v čase vzniku snímky už nachádzal nad obzorom. Svojím jasom osvetlil vrcholky Belianskych Tatier – Havran a Ždiarsku ihlu – ale aj samotnú oblohu. Podobne ako Slnko počas dňa, aj Mesiac, ktorý odráža slnečné svetlo, vďaka rozdielnemu rozptylu vlnových dĺžok sfarbuje oblohu do modrastých odtieňov. Červené oblaky viditeľné na snímke predstavujú emisné hmloviny vodíka, ktoré vyžarujú práve v červenej časti spektra. Tmavá zimná nočná obloha je pre citlivé snímače astronomicky modifikovaných fotoaparátov plná takýchto zaujímavých objektov. Všetky meteory na snímke vylietavajú zo súhvezdia Blížencov v ľavom hornom rohu fotografie, kde sa nachádza aj jasná planéta Jupiter. Hoci snímka pôsobí rozprávkovo, verne zachytáva skutočný astronomický úkaz. Aj takéto fotografie majú značnú úlohu v oblasti popularizácie vedy a zázname astronomických úkazov.
Prostredníctvom fotografie sa Tomáš Slovinský snaží poukázať aj na vianočné posolstvo. Práve v predvianočnom období zdieľa svoje pocity spojené so zachytením snímky dňa NASA spod Belianskych Tatier. Hviezdami posiate nebo dokáže na chvíľu zastaviť čas, priniesť pokoj a naplniť myseľ radosťou. Fotografiou zároveň autor želá všetkým krásne Vianoce plné pohody, ticha a jednoduchých okamihov, ktoré robia život takým vzácnym.
Prečítajte si tiež
Recenzia: Luskáčik na javisku Teatra Colorato nás uchová v náruči „Vianoc v duši“ po celý rok
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku