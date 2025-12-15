Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 15.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ivica
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zaujímavosti

15. decembra 2025

Foto: Rozprávkové Belianske Tatry a Geminidy ako snímka dňa NASA 15. 12. 2025



Pár dní pred Štedrým večerom obletela svet snímka dňa NASA, ktorá vznikla v Belianskych Tatrách na Slovensku.



Zdieľať
Foto: Rozprávkové Belianske Tatry a Geminidy ako snímka dňa NASA 15. 12. 2025

Autor fotografie, astrofotograf Tomáš Slovinský, na nej zachytil najaktívnejší meteorický roj roka – Geminidy, ktorých maximum nastalo v noci z 13. na 14. decembra. Snímka pôsobí rozprávkovo, no zároveň popularizuje vedu a nesie v sebe silné posolstvo.

Väčšina ľudí si noci plné „padajúcich hviezd“ spája najmä s letom, keď vrcholia známe Perzeidy. Tie však zďaleka nie sú jediným meteorickým rojom, ktorý dokáže počas roka rozžiariť nočnú oblohu množstvom zábleskov. Za zmienku stoja aj januárové Kvadrantidy, aprílové Lyridy či októbrové Orionidy. Najaktívnejší meteorický roj však každoročne vrcholí v decembri. Inak tomu nebolo ani v roku 2025, keď maximum Geminíd pripadlo na noc z 13. na 14. decembra a sprevádzali ich priaznivé podmienky.

Geminidy nesú svoj názov podľa súhvezdia Blížencov (Gemini), v ktorom sa nachádza ich radiant – miesto, z ktorého meteory na oblohe zdanlivo vylietavajú. Práve v tejto oblasti sa v čase vzniku snímky nachádzala aj jasná planéta Jupiter, v blízkosti hviezd Castor a Pollux. Jupiter sa v januári dostane do opozície so Slnkom a v súčasnosti patrí medzi najjasnejšie objekty nočnej oblohy. Materským telesom Geminíd je neobvykle planétka 3200 Phaethon a počas noci maxima je za priaznivých podmienok možné pozorovať až takmer 100 meteorov za hodinu.

Fotografia vznikla pod Belianskymi Tatrami, neďaleko obce Ždiar. Tomáš Slovinský zachytával meteory počas dvoch nocí v blízkosti starej goralskej chaty, ktorej základy siahajú až do roku 1941. Práve táto chata sa nachádza v centre snímky a spolu s majestátnou slovenskou krajinou dotvára doslova rozprávkovú kompozíciu.

Nočná obloha je sfarbená jemne do modra, čo spôsobuje Mesiac, ktorý sa v čase vzniku snímky už nachádzal nad obzorom. Svojím jasom osvetlil vrcholky Belianskych Tatier – Havran a Ždiarsku ihlu – ale aj samotnú oblohu. Podobne ako Slnko počas dňa, aj Mesiac, ktorý odráža slnečné svetlo, vďaka rozdielnemu rozptylu vlnových dĺžok sfarbuje oblohu do modrastých odtieňov. Červené oblaky viditeľné na snímke predstavujú emisné hmloviny vodíka, ktoré vyžarujú práve v červenej časti spektra. Tmavá zimná nočná obloha je pre citlivé snímače astronomicky modifikovaných fotoaparátov plná takýchto zaujímavých objektov. Všetky meteory na snímke vylietavajú zo súhvezdia Blížencov v ľavom hornom rohu fotografie, kde sa nachádza aj jasná planéta Jupiter. Hoci snímka pôsobí rozprávkovo, verne zachytáva skutočný astronomický úkaz. Aj takéto fotografie majú značnú úlohu v oblasti popularizácie vedy a zázname astronomických úkazov.

Prostredníctvom fotografie sa Tomáš Slovinský snaží poukázať aj na vianočné posolstvo. Práve v predvianočnom období zdieľa svoje pocity spojené so zachytením snímky dňa NASA spod Belianskych Tatier. Hviezdami posiate nebo dokáže na chvíľu zastaviť čas, priniesť pokoj a naplniť myseľ radosťou. Fotografiou zároveň autor želá všetkým krásne Vianoce plné pohody, ticha a jednoduchých okamihov, ktoré robia život takým vzácnym.


   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Recenzia: Luskáčik na javisku Teatra Colorato nás uchová v náruči „Vianoc v duši“ po celý rok
<< predchádzajúci článok
Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici oslavuje 65. výročie vzniku

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 