 Kultúra

15. decembra 2025

Recenzia: Luskáčik na javisku Teatra Colorato nás uchová v náruči „Vianoc v duši“ po celý rok



V prvom rade vďačnosť za zažaté svetlo… Alebo, Luskáčik, ako ste ho ešte nespoznali.



Recenzia: Luskáčik na javisku Teatra Colorato nás uchová v náruči „Vianoc v duši“ po celý rok

Aj tak možno charakterizovať túžbu detskej duše, ktorá vás ako rodiča a starého rodiča privedie za rúčku na spomínané predstavenie do Divadla Colorato počas tejto vianočnej sezóny ešte raz.

Teatro Colorato umožní divákovi, maličkému i veľkému, raz možno i umelcovi, nahliadnuť za oponu. Za veľkú čiernu a zamatovú červenú, ktorá oddeľuje človeka od Múzy. Komu ale raz ona podá ruku, ten človek vie, pre/čo žiť. A to aj napriek tomu, že už aj táto forma umu, akou je divadlo, sa musí „znížiť“ k tvorbe reklám, aby „zatiahli“ jeho chod. Ale, prečo znížiť, reklama, ak spĺňa estetické kritériá, vie byť tiež krásna. Či na billboarde, ako reklama na pero, alebo na slovo či tanec na javisku…

Predpremiéra Luskáčika - bábkového baletu, jeho veselé spracovanie formou divadla objektu, ako ho tvorcovia nazvali, bude mať svoju premiéru 20.12. 2025 na domácej scéne Teatra Colorato v Bratislave o 18:00 hodine. Už na predpremiére bolo hneď po skončení, počuť nadšené detské hlasy .

Hudba Petra Iľjiča Čajkovského, celý ten fantazijný rozprávkový svet, kde sa dievča ocitá v zákulisí počas súboju myší, v práčovni uzrie tanec snehobielych tylových stúh medzi oblakmi z bublín. Kostýmy, rekvizity, celé to symbiotické spojenie tvarov, ktoré nás učí nezobrať si iný pohár, ako ten svoj, cudzie topánky...pretože, ak raz do človeka umenie vleje tento pocit, ktorý aj spomenuté spracovanie klasickej baletnej rozprávky poskytuje, už sa iným nechce stať. Tvorcovia sa teda nebáli odkryť pre diváka svoj svet, jeho čaro, neraz biedu, ale isto lásku, naplnenie, bez ktorej by táto forma prejavu neexistovala. Sprostredkujú divákovi detský svet plný viery a nádeje.

A, ak v ňom aj tieto priehľady časom skameneli, verte, nejednému dospelému vďaka Luskáčikovi z Colorata nakreslí Jakubko ešte v náručí Perinbaby, presne ako Alžbetke, v oblokoch duše priam živé margaréty. Vrátia sa mu spomienky, začne prúdiť v žilách krv, ktorá v ňom zmrzla z neistôt a pocitov z otázok v sebe samom: „Čo sme to tým deťom za budúcnosť…“

Možno jedno predstavenie našu budúcnosť už nemôže zmeniť, ale môže vari zasiať semienko nádeje pre budúcnosť spomínaného vnuka, dcéry, a tým nám prinavráti naše šťastie. Veď, koniec koncov, o tom rozprávka je. Býva plná bojov, premien, no čo jej nechýba, nechýba jej nádej.

Nechajme sa ňou počas vianočných sviatkov zatiahnuť, hoci aj za ruku potomka, aj napriek rozhorúčenej rúre plnej vianočného pečiva, kde kade odloženého vysávača, ešte prázdnotou zívajúceho vianočného stromčeka, do divadla. Otvorme oponu, posaďme sa, a pozerajme na niečo, čo ani čas, ani forma, ani veľkosť priestoru, či súboru tvorcov, nemôže ovplyvniť, ak je to pripravené s úctou a láskou k divákovi.

 

20.december 2025 18:00

LUSKÁČIK / NUTCRACKER (from backstage)

bábkový balet • veselé spracovanie známeho baletu formou divadla objektu • PREMIÉRA

V novej produkcii Teatro Colorato vám ponúkame príbeh dievčatka, ktoré veľmi túži stať sa baletkou. Nečakane sa zatúla do zákulisia divadla, kde práve hrajú známy balet. Zablúdi do šatne, práčovne, skladu rekvizít i techniky, kde ju čakajú nezvyčajné dobrodružstvá.

námet a koncept: Peter Weinciller, Peter Pavlík

scéna a kostýmy: Alena Hanušová

choreografie: Renáta Ptačin

réžia: Peter Weinciller

účinkujú: Kristína Szarková, Ivana Lechmanová, Erik Šupčík, Hela Škovierová, Elena Kremnická

Autor recenzie:Jana Jurkovičová

