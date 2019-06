FOTO: Rozprávkový zámok v Bojniciach učí deti, aké dôležité je snívať

Bojnický zámok opäť po roku patrí deťom. Už 23. ročník podujatia Rozprávkový zámok deti tentoraz na putovaní malej Dorotky s jej psíkom Totom a ďalšími kamarátmi v krajine Oz učí, aké dôležité je snívať, ísť za svojimi snami a veriť svojim schopnostiam. V Bojniciach 16. júna 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Bojnický zámok opäť po roku patrí deťom. Už 23. ročník podujatia Rozprávkový zámok deti tentoraz na putovaní malej Dorotky s jej psíkom Totom a ďalšími kamarátmi v krajine Oz učí, aké dôležité je snívať, ísť za svojimi snami a veriť svojim schopnostiam. V Bojniciach 16. júna 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bojnice 16. júna - Bojnický zámok patrí opäť po roku deťom. Podujatie Rozprávkový zámok deti tentoraz na putovaní malej Dorotky s jej psíkom Totom a ďalšími kamarátmi v krajine Oz učí, aké dôležité je snívať, ísť za svojimi snami a veriť svojim schopnostiam."Inšpiráciou pre 23. Rozprávkový zámok sa nám stala kniha od Lymana Franka Bauma Čarodejník z krajiny Oz. Príbeh je o Dorotke, ktorá putuje v našom prevedení po zámku a stretáva troch kamarátov hľadajúcich odvahu, srdce a rozum," priblížila pre TASR organizátorka podujatia Petra Roháčová Čavojská.Príbeh podľa nej hovorí o splnených snoch a sile vlastnej viery. "Tento rok sme sa rozhodli dať do našich rozprávok myšlienku Stanú sa zázraky, ak vieru máš. Aj nám sa stane to, že strašiak, plecháč, lev a Dorotka verili a snívali o niečom a nakoniec im to vyšlo," vysvetlila.Po rozprávkach od Pavla Dobšinského či Hansa Christiana Andersena siahla organizátorka po americkej rozprávke. "Mám rada takéto rozprávky, ktoré sú vlastne vymyslené, je tam veľa fantázie a farebná krajina, dejú sa tam zvláštne veci. Musím povedať, že každým rokom prichádzame na to, že máme náročnejšieho a náročnejšieho klienta, a tým sú práve deti," podotkla Roháčová Čavojská.





Na 23. ročníku podujatia približuje návštevníkom príbeh malej Dorotky a jej kamarátov približne 70 účinkujúcich, hercov, tanečníkov a spevákov. "Režisérom je opäť Róbert Mankovecký, ktorý nám každoročne pripravil okrem scenára a réžie aj hudbu. V závere odznie opäť naša myšlienka a hlavne pesnička z filmu Čarodejník z krajiny Oz, kde ju spievala Judy Garlandová a dostala za ňu Oscara. Čarodejníka z krajiny Oz som chcela na zámku robiť už dlhšie a práve táto pesnička ma k tomu priviedla," dodala organizátorka podujatia.





Prekvapenie čaká na všetky Dorotky a Doroty, ktoré pri vstupe na prehliadku zámku dostanú od organizátora podujatia darček. Podujatie Rozprávkový zámok si návštevníci Bojnického zámku budú môcť pozrieť ešte v nedeľu a od 19. do 23. júna.