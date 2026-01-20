|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 20.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Dalibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. januára 2026
Šubová opísala raziu vo svojom byte. Političke takmer vyvalili dvere, zaistili jej telefón aj počítač – VIDEO
Tagy: Domová prehliadka Razia
Predsedníčka strany Pirátska strana - Slovensko Zuzana Šubová opísala pondelňajší zásah polície v jej byte. Ako ...
Zdieľať
20.1.2026 (SITA.sk) - Predsedníčka strany Pirátska strana - Slovensko Zuzana Šubová opísala pondelňajší zásah polície v jej byte. Ako potvrdila na utorkovej tlačovej konferencii, dôvodom razie bolo údajné nebezpečné prenasledovanie súčasného prezidenta Finančnej správy SR Jozefa Kissa, ktorý bol v minulosti aj generálnym riaditeľom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a ktorému chodia výhražné listy.
Policajtov pritom podľa Šubovej zaujímali predovšetkým dokumenty, ktoré súvisia s kauzou haciend postavených z dotácií PPA, ktorej sa Šubová venuje. V rokoch 2021 až 2022 totiž pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie PPA.
Ako politička povedala, v pondelok 19. januára ráno zaregistrovala silné búchanie na okná jej bytu. Následne telefonovala na linku 158, aby si overila, či sa uskutočňuje nejaká policajná akcia.
"Informovala som operačného dôstojníka, že mi niekto kope do dverí," povedala s tým, že následnej jej volala policajná vyšetrovateľka, "že ak neotvorím dvere, tak my ich vyvalia". Po tom, čo policajti vstúpili do jej príbytku jej oznámili, že prišli vykonať domovú prehliadku a že je zadržaná.
Keď si Šubovej manžel začal nahrávať domovú prehliadku na telefón, jeden policajt mu ho vytrhol z ruky a odviedol ho do vedľajšej izby. "On sa ich opýtal, v akej pozícii je on. Či je tiež podozrivý, zadržaný, alebo nie," uviedla Šubová s tým, že vyšetrovateľka mu odpovedala, že je "čiastočne podozrivý".
Na protiargument, že takú pozíciu Trestný poriadok nepozná, odvetila, že "je teda podozrivý". "Priebeh zásahu skôr pripomínal demonštráciu sily a poníženie mojej osoby," vyhlásila Šubová.
Jediné, čo policajtov zaujímalo v priebehu celej domovej prehliadky boli podľa Šubovej dokumenty súvisiace s PPA. "Ako to súviselo s prenasledovaním Jozefa Kissa?" opýtala sa. Zároveň skonštatovala, že toto nebol účel razie.
"Zaistili mi telefón, počítač," povedala ďalej Šubová. Zároveň pripomenula, že celú vec prenasledovania Kissa policajt z obvodného oddelenia polície v Miloslavove opakovane odmietol. Až následne prokurátorka rozhodla, že vec postúpi na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).
Podľa podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu potrebujú štátne orgány stoj čo stoj zistiť, čo vie Šubová o kauze haciend. "Pani Šubová nie je z ničoho obvinená. Oni jej takmer vyvalili dvere, prehľadali jej byt," zdôraznil s tým, že domová prehliadka je extrémny zásah do súkromia.
Šubová navyše už k prenasledovaniu Kissa viackrát vypovedala. Šeliga doplnil, že napriek všetkému Šubová pôjde o kauze haciend vypovedať na budúci týždeň do Bruselu.
Predseda demokratov Jaroslav Naď v tejto súvislosti kritizoval aj slabú odozvu ostatných opozičných subjektov. "Kedy sa má opozícia spojiť, keď nie teraz?" opýtal sa. Zároveň skonštatoval, že v prípade zmeny vlády by mohol byť zriadený špeciálny policajný tím "Norbert", ktorý sa bude zaoberať podobnými praktikami štátnych orgánov.
Polícia v tejto súvislosti potvrdila, že v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie ÚBOK trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023.
"Trestné konanie je od jeho začiatku vedené pod dozorom príslušnej prokuratúry a všetky vykonané procesné úkony vrátane domovej prehliadky boli realizované na základe zákonného príkazu vydaného a schváleného príslušným súdom. V tejto veci bola dňa 19. januára v štvrtom bratislavskom okrese zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustená," uviedla polícia.
Policajný zbor zároveň dôrazne odmieta tvrdenia, ktoré odzneli na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore a ktoré spochybňujú zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci.
"Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí sú zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupuje polícia nestranne, zákonne a bez ohľadu na prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu osôb, voči ktorým sú procesné úkony vykonávané. Zároveň upozorňujeme, že šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií môže negatívne zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania, ohrozovať jeho objektivitu, znižovať dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvárať neprimeraný tlak na samotných vyšetrovateľov," uviedla polícia.
Zároveň policajti zdôrazňujú, že všetky zaistené veci boli bezprostredne po vykonaní procesných úkonov odovzdané na znalecké skúmanie príslušným odborným pracoviskám. "Policajný zbor bude aj naďalej vykonávať svoje zákonné povinnosti profesionálne, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a bez podliehania mediálnemu či politickému tlaku," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Šubová opísala raziu vo svojom byte. Političke takmer vyvalili dvere, zaistili jej telefón aj počítač – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajtov pritom podľa Šubovej zaujímali predovšetkým dokumenty, ktoré súvisia s kauzou haciend postavených z dotácií PPA, ktorej sa Šubová venuje. V rokoch 2021 až 2022 totiž pôsobila ako šéfka protikorupčnej sekcie PPA.
Policajná akcia
Ako politička povedala, v pondelok 19. januára ráno zaregistrovala silné búchanie na okná jej bytu. Následne telefonovala na linku 158, aby si overila, či sa uskutočňuje nejaká policajná akcia.
"Informovala som operačného dôstojníka, že mi niekto kope do dverí," povedala s tým, že následnej jej volala policajná vyšetrovateľka, "že ak neotvorím dvere, tak my ich vyvalia". Po tom, čo policajti vstúpili do jej príbytku jej oznámili, že prišli vykonať domovú prehliadku a že je zadržaná.
Keď si Šubovej manžel začal nahrávať domovú prehliadku na telefón, jeden policajt mu ho vytrhol z ruky a odviedol ho do vedľajšej izby. "On sa ich opýtal, v akej pozícii je on. Či je tiež podozrivý, zadržaný, alebo nie," uviedla Šubová s tým, že vyšetrovateľka mu odpovedala, že je "čiastočne podozrivý".
Na protiargument, že takú pozíciu Trestný poriadok nepozná, odvetila, že "je teda podozrivý". "Priebeh zásahu skôr pripomínal demonštráciu sily a poníženie mojej osoby," vyhlásila Šubová.
Políciu zaujímali dokumenty súvisiace s PPA
Jediné, čo policajtov zaujímalo v priebehu celej domovej prehliadky boli podľa Šubovej dokumenty súvisiace s PPA. "Ako to súviselo s prenasledovaním Jozefa Kissa?" opýtala sa. Zároveň skonštatovala, že toto nebol účel razie.
"Zaistili mi telefón, počítač," povedala ďalej Šubová. Zároveň pripomenula, že celú vec prenasledovania Kissa policajt z obvodného oddelenia polície v Miloslavove opakovane odmietol. Až následne prokurátorka rozhodla, že vec postúpi na Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK).
Extrémny zásah do súkromia
Podľa podpredsedu strany Demokrati Juraja Šeligu potrebujú štátne orgány stoj čo stoj zistiť, čo vie Šubová o kauze haciend. "Pani Šubová nie je z ničoho obvinená. Oni jej takmer vyvalili dvere, prehľadali jej byt," zdôraznil s tým, že domová prehliadka je extrémny zásah do súkromia.
Šubová navyše už k prenasledovaniu Kissa viackrát vypovedala. Šeliga doplnil, že napriek všetkému Šubová pôjde o kauze haciend vypovedať na budúci týždeň do Bruselu.
Predseda demokratov Jaroslav Naď v tejto súvislosti kritizoval aj slabú odozvu ostatných opozičných subjektov. "Kedy sa má opozícia spojiť, keď nie teraz?" opýtal sa. Zároveň skonštatoval, že v prípade zmeny vlády by mohol byť zriadený špeciálny policajný tím "Norbert", ktorý sa bude zaoberať podobnými praktikami štátnych orgánov.
ÚBOK vedie trestné konanie
Polícia v tejto súvislosti potvrdila, že v súvislosti s podozrením zo spáchania trestného činu nebezpečného prenasledovania vedie ÚBOK trestné konanie na základe trestného oznámenia podaného dňa 10. novembra 2023.
"Trestné konanie je od jeho začiatku vedené pod dozorom príslušnej prokuratúry a všetky vykonané procesné úkony vrátane domovej prehliadky boli realizované na základe zákonného príkazu vydaného a schváleného príslušným súdom. V tejto veci bola dňa 19. januára v štvrtom bratislavskom okrese zadržaná jedna osoba, ktorá bola po vykonaní potrebných procesných úkonov prepustená," uviedla polícia.
Zavádzajúce tvrdenia
Policajný zbor zároveň dôrazne odmieta tvrdenia, ktoré odzneli na sociálnych sieťach a v mediálnom priestore a ktoré spochybňujú zákonnosť a účel vykonaných procesných úkonov v predmetnej trestnej veci.
"Šírenie nepodložených tvrdení o údajnom umlčiavaní osôb či zneužívaní policajných právomocí sú zavádzajúce. Pri výkone svojej činnosti postupuje polícia nestranne, zákonne a bez ohľadu na prípadnú politickú alebo verejnú aktivitu osôb, voči ktorým sú procesné úkony vykonávané. Zároveň upozorňujeme, že šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií môže negatívne zasahovať do prebiehajúceho vyšetrovania, ohrozovať jeho objektivitu, znižovať dôveru verejnosti v orgány činné v trestnom konaní a vytvárať neprimeraný tlak na samotných vyšetrovateľov," uviedla polícia.
Zároveň policajti zdôrazňujú, že všetky zaistené veci boli bezprostredne po vykonaní procesných úkonov odovzdané na znalecké skúmanie príslušným odborným pracoviskám. "Policajný zbor bude aj naďalej vykonávať svoje zákonné povinnosti profesionálne, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a bez podliehania mediálnemu či politickému tlaku," dodala polícia.
Zdroj: SITA.sk - Šubová opísala raziu vo svojom byte. Političke takmer vyvalili dvere, zaistili jej telefón aj počítač – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Domová prehliadka Razia
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Fotovoltika pre firmy: Jedno z riešení, ako znížiť dopady konsolidácie
Fotovoltika pre firmy: Jedno z riešení, ako znížiť dopady konsolidácie
<< predchádzajúci článok
S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA
S podporou PPG a dobrovoľníkov vznikol priestor, ktorý lieči atmosférou – nová terapeutická zóna v CSS LIKAVA