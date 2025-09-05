|
Piatok 5.9.2025
05. septembra 2025
FPU je samostatná inštitúcia, ministerstvo kultúry do jej fungovania a prideľovania peňazí nezasahuje
Fond na podporu umenia (FPU) je samostatná a nezávislá inštitúcia a Ministerstvo kultúry (MK) SR nezasahuje do jeho ...
5.9.2025 (SITA.sk) - Fond na podporu umenia (FPU) je samostatná a nezávislá inštitúcia a Ministerstvo kultúry (MK) SR nezasahuje do jeho fungovania ani do prideľovania finančných prostriedkov.
„Zároveň sa však plne stotožňujeme s rozhodnutiami Rady FPU,“ uviedla pre agentúru SITA riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková v reakcii na štvrtkové (4. september) aktivity samospráv a zástupcov kultúrnej obce.
Tí vystríhajú pred možnými zmenami vo FPU a ich dopadom na kultúru v regiónoch. Plánované zmeny vo Fonde by podľa nich mohli zásadne poškodiť kultúrny život v regiónoch. Hrozbe podľa nich čelí nezriaďovaná aj zriaďovaná kultúra. Už istý čas sa hovorí o plánovaných zmenách v Štruktúre podpornej činnosti FPU na budúci rok.
O možnom vyškrtnutí podpory pre niektoré oblasti z tejto štruktúry informovala platforma Otvorená kultúra! ešte v auguste, spomenula napríklad možné zrušenie podpory pre divadelnú činnosť, regionálne kultúrne centrá či digitálne hry alebo program Mesto kultúry. Vyzvali na zastavenie procesu schvaľovania novej štruktúry a otvorenie odbornej diskusie.
„Od začiatku zdôrazňujeme, že FPU nemá fungovať ako bankomat pre subjekty, ktoré si zvykli pravidelne dostávať podporu. Napriek tomu zaznievajú opakované útoky zo strany aktivistov z radov Otvorenej kultúry, ktorí sa sústreďujú na jednotlivcov, čo v aktuálnom kole podporu nezískali. Pravda je taká, že existujú aj mnohé iné subjekty, ktoré doteraz žiadnu podporu nikdy nedostali – a práve otváranie priestoru aj pre tieto organizácie považujeme za správne a spravodlivé,“ uviedla Demková.
V prípade vyšších územných celkov pripomenula, že podstatnú časť financií im zobrala ešte bývalá vláda. „Vtedy sa o tom veľa nehovorilo, dnes však zaznieva kritika na adresu súčasnej vlády a tento prístup vytvára dojem dvojakého metra,“ podotkla Demková zdôrazňujúc, že samosprávne kraje disponujú zdrojmi, no namiesto vecného dialógu neraz zaznievajú iba ďalšie požiadavky. Prízvukovala tiež potrebu viesť korektnú debatu, bez jednostranných obviňovaní.
„Rozumieme, že subjekty pôsobiace v oblasti živej kultúry majú svoje očakávania, no je potrebné otvorene povedať, že verejné prostriedky nemôžu byť prideľované automaticky ani vtedy, keď výsledky, návštevnosť či celkový dosah nie vždy zodpovedajú požadovaným sumám. Fond na podporu umenia má zodpovednosť spravodlivo posudzovať aj kvalitu a prínos, a nielen uspokojovať nároky jednotlivých subjektov,“ uzavrela.
Zdroj: SITA.sk - FPU je samostatná inštitúcia, ministerstvo kultúry do jej fungovania a prideľovania peňazí nezasahuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Zdroj: SITA.sk - FPU je samostatná inštitúcia, ministerstvo kultúry do jej fungovania a prideľovania peňazí nezasahuje © SITA Všetky práva vyhradené.
