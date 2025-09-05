|
Piatok 5.9.2025
Meniny má Regína
Spoľahlivý prenájom dodávok pre firmy aj jednotlivcov – CBCAR
Sťahovanie bytu, kancelárie alebo prevoz väčšieho nákladu nemusí byť nočná mora.
Zdieľať
Zatiaľ čo kedysi ste sa museli spoliehať na drahé sťahovacie služby, dnes čoraz viac ľudí siaha po jednoduchšom a dostupnejšom riešení, ktorým je prenájom dodávky. Dodávku môžete šoférovať aj s bežným vodičským preukazom skupiny B.
Ak sa rozhodnete siahnuť po prenájme dodávky, tak k najobľúbenejším poskytovateľom v rámci Bratislavy patrí požičovňa dodávok CBCAR. Táto požičovňa si dlhodobo získava dôveru zákazníkov vďaka profesionálnemu a individuálnemu prístupu, širokému vozovému parku a dostupnosti modelov pre rôzne účely. CBCAR nájdete v blízkosti bratislavského downtownu, na rohu ulíc Mlynské Nivy a Plynárenská.
Výhody prenájmu dodávky od CBCAR
- Diaľničná známka SR vždy v cene
- Česká diaľničná známka v cene pri vybraných autách
- Parkovanie vášho auta v našom areáli počas prenájmu zadarmo
- Rýchla dostupnosť z centra Bratislavy (2min od OC Eurovea a Nivy) ako aj z diaľnice (1min na obchvat D1 a D4)
- Ekologická plaketa pre vjazd do Rakúska pri vybraných dodávkach
- Pri prenájme všetkých dodávok Vám stačí vodičský preukaz skupiny B
- Možnosť rýchlej a jednoduchej rezervácie dodávky online alebo telefonicky
- Možnosť platby kartou, v hotovosti, alebo prevodom
- Depozit pri prenájme iba vo výške 300,- eur
Moderné dodávky pre každú situáciu
CBCAR sa špecializuje na prenájom overených a spoľahlivých značiek úžitkových vozidiel, ktoré sú maximálne trojročné a pravidelne servisované v autorizovaných servisoch. V portfóliu možno nájsť menšie dodávky, ktoré sa bez problémov zmestia do podzemných garáží, ale aj väčšie vozidlá vhodné na prepravu rozmerných nákladov.
Medzi najžiadanejšie modely patria:
- Ford Transit L3H2 – obľúbený vďaka svojmu úložnému priestoru dlhšiemu ako 3 metre a výbornej ovládateľnosti aj pri plnom zaťažení. Najobľúbenejší model pri klasickom sťahovaní
- Citroen Jumper L4H2 – so svojou dĺžkou ložnej plochy až 4metre je ideálnym partnerom na prevoz dlhších vecí, resp. nadrozmerného materiálu. Skvelý pomocník pri väčšom sťahovaní
- Toyota Proace Max L4H2– novinka od Toyoty na trhu úžitkových vozidiel, Toyota ako symbol spoľahlivosti a navyše so skvelou výbavou – cúvacia kamera, predné aj zadné parkovacie senzory. Ideálne na dlhšie firemné jazdy aj do zahraničia
- Citroen Jumpy – menšia dodávka na prenájom, ktorá so svojou výškou menej ako 2metre spĺňa podmienky vjazdu do garáží a je ideálna na mestské doručovanie alebo bežné firemné jazdy.
Flexibilita, transparentnosť a servis
Prenajímateľ CBCAR kladie dôraz na transparentné podmienky a jednoduchý proces rezervácie. Vozidlá sú pravidelne servisované, čisté a pripravené na okamžité použitie. Zákazníci si môžu zvoliť krátkodobý aj dlhodobý prenájom, podľa aktuálnych potrieb.
Vďaka flexibilnej ponuke je možné zabezpečiť dodávku na pár hodín, víkendové sťahovanie, ale aj dlhodobé projekty vyžadujúce stabilnú prepravnú kapacitu. Takýto model je mimoriadne výhodný najmä pre firmy, ktoré nechcú investovať do nákupu vozidla, alebo sa dlhšie zaviazať na prenájom dodávky ako to je pri operatívnom leasingu, ale potrebujú spoľahlivé úžitkové auto kedykoľvek podľa potreby.
Prenájom dodávky ako efektívne riešenie
Možnosti využitia úžitkových vozidiel sú prakticky neobmedzené. Prenájom dodávky je ideálny v situáciách ako:
- Sťahovanie bytu, domu alebo kancelárie, kde je potrebné previezť objemnejší nábytok či vybavenie.
- Zásobovanie a rozvoz tovaru, najmä v období sezónnych špičiek alebo logistickej potreby.
- Stavebné a remeselné práce, ktoré si vyžadujú prevoz materiálu, náradia alebo techniky.
- Náhrada pri výpadku firemného vozidla, napríklad počas servisu alebo nečakanej poruchy.
Prenájom dodávky sa ukazuje ako úsporná a flexibilná alternatíva k vlastníctvu – bez záväzkov, nákladov na údržbu, poistenie či parkovanie.
CBCAR – silné zázemie a odborné poradenstvo
Značka CBCAR buduje svoj úspech na profesionálnom prístupe, individuálnej starostlivosti o zákazníka a dôslednom výbere vozidiel. Každý záujemca má možnosť vybrať si model, ktorý najviac vyhovuje konkrétnej úlohe. Samozrejmosťou je poradenstvo pri výbere vozidla, prehľadné ceny a flexibilné podmienky prenájmu.
Požičovňa dodávok CBCAR si získava priazeň zákazníkov z Bratislavy a okolia, ale aj z celého západného Slovenska. A to nielen vďaka výhodným cenám, ale aj kvalite služieb a dostupnosti vozidiel v rôznych veľkostiach a konfiguráciách. Prenájom dodávok už dávno nie je len doménou veľkých firiem. Využívajú ho remeselníci, malé podniky aj jednotlivci, ktorí hľadajú rýchle a efektívne riešenie prepravy. CBCAR dokazuje, že spoľahlivý prenájom nemusí byť zložitý ani drahý – stačí si vybrať správneho partnera, ktorý rozumie potrebám moderného zákazníka.
