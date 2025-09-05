Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

05. septembra 2025

V prípadoch obchodovania s ľuďmi je nevyhnutné systematické posilňovanie spolupráce medzi políciou a prokuratúrou už od začiatku trestného konania


Boj proti obchodu s ľuďmi, prevádzačstvu a súvisiacej trestnej činnosti bol témou odborného stretnutia, ktoré zorganizoval Trestný odbor Generálnej prokuratúry ...



branislav delej zuzana kiraly 676x525 5.9.2025 (SITA.sk) - Boj proti obchodu s ľuďmi, prevádzačstvu a súvisiacej trestnej činnosti bol témou odborného stretnutia, ktoré zorganizoval Trestný odbor Generálnej prokuratúry SR.


„Zúčastnení skonštatovali nevyhnutnosť systematického posilňovania spolupráce medzi políciou a prokuratúrou už od začiatku trestného konania s cieľom zabezpečiť rýchlu výmenu informácií, správnu kvalifikáciu skutkov, efektívny zber dôkazov a dôsledné postihovanie páchateľov," informuje generálna prokuratúra na svojom webe.

Zuzana Király, prokurátorka trestného odboru Generálnej prokuratúry SR a špecialistka na trestnú činnosť súvisiacu s obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom, zvýraznila nevyhnutnosť využívania informačno-technických prostriedkov pri odhaľovaní a vyšetrovaní trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi, najmä v prípadoch, keď poškodení, najmä maloletí, vypovedajú proti podozrivým blízkym osobám. „Časom sa ich výpovede častokrát menia, alebo aj odmietajú vypovedať," vysvetlila.

Stretnutie nadväzovalo na aktivity generálnej prokuratúry vykonávané za účelom komplexnejšieho odhaľovania a vyšetrovania trestného stíhania v oblasti trestnej činnosti obchodovania s ľuďmi či prevádzačstva v rámci orgánov činných v trestnom konaní, ktoré participujú pri odhaľovaní tejto trestnej činnosti.


Zdroj: SITA.sk - V prípadoch obchodovania s ľuďmi je nevyhnutné systematické posilňovanie spolupráce medzi políciou a prokuratúrou už od začiatku trestného konania © SITA Všetky práva vyhradené.

