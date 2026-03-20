Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
FPU prechádza systémovými zmenami s cieľom spravodlivejšieho rozdeľovania financií v kultúrnom sektore
Fond na podporu umenia (FPU) prechádza systémovými zmenami, ktorých cieľom je spravodlivejšia redistribúcia financií v rámci kultúrneho sektora, nie ich ...
20.3.2026 (SITA.sk) - Fond na podporu umenia (FPU) prechádza systémovými zmenami, ktorých cieľom je spravodlivejšia redistribúcia financií v rámci kultúrneho sektora, nie ich reštrikcia. Objem alokovaných zdrojov pre kultúru podľa fondu ostáva zachovaný, no mení sa filozofia ich prideľovania. Uvádza sa to v tlačovej správe FPU, pod ktorou je podpísaný predseda Rady FPU Matúš Oľha. Ako sa v nej ďalej uvádza, vedenie fondu považuje za prioritné ukončiť model, ktorý v minulosti vykazoval znaky uzavretého systému.
Podľa fondu dlhoročná prax automatického schvaľovania viacročných grantov, ktoré sa neraz pohybovali v státisícoch eur, viedla k deformácii prirodzeného kultúrneho prostredia. Zároveň tento prístup podľa FPU znevýhodňoval nových uchádzačov a obmedzoval dynamiku kultúrneho rozvoja na Slovensku. „Naším cieľom je nahradiť zotrvačnosť skutočnou súťažou kvality. Verejné zdroje, na ktoré sa skladajú všetci občania, nesmú slúžiť na udržiavanie status quo vybraných subjektov, ale na stimuláciu tvorivosti v celej jej šírke,“ vraví Oľha.
FPU tiež otvára diskusiu o charaktere takzvaných „nezávislých centier“. Podľa jeho tvrdenia tieto subjekty neraz fungujú na komerčnom princípe, napríklad prevádzkujú kaviarne, bary, ubytovacie služby či prenájom priestorov, a kultúrne aktivity sú teda často len jednou z viacerých zložiek ich fungovania. „O to legitímnejšia je otázka, prečo by mali mať práve tieto subjekty dlhodobo zvýhodnený prístup k verejným zdrojom na úkor iných tvorcov. Zároveň upozorňujeme na úzku prepojenosť subjektov, ktoré dlhodobo čerpajú financie z viacerých verejných zdrojov súčasne – FPU, KULTMINOR, ministerstiev, samospráv či nadácií,” uvádza FPU. Dopĺňa, že hoci tieto subjekty neraz vystupujú ako dominantný hlas celého kultúrneho sektora, ich postoje nereprezentujú kultúrnu obec ako celok, obzvlášť nie aktérov v regiónoch.
FPU zdôraznil, že nespochybňuje umelecký prínos doterajších poberateľov, no odmieta interpretáciu, že zmena pravidiel je útokom na kultúru. „Práve naopak – otvorený systém, v ktorom majú rovnakú štartovaciu čiaru etablované inštitúcie aj začínajúci tvorcovia, je jediným spôsobom, ako obnoviť dôveru v spravodlivosť dotačných mechanizmov. FPU si uvedomuje, že žiadny objem financií nedokáže uspokojiť všetky potreby sektora. O to dôležitejšie je, aby bol systém podpory nastavený spravodlivo, transparentne a otvorene pre čo najširší okruh tvorcov. Kultúra na Slovensku patrí všetkým, nielen vybranej skupine,” uzatvára.
Rada FPU na svojom zasadnutí 18. marca jednostranne rozhodla o zrušení všetkých platných viacročných zmlúv. Učinila tak bez ohľadu na to, či projekt splnil všetky podmienky na vyplatenie ďalšej časti pridelenej podpory. Informovala o tom platforma Otvorená kultúra! Pripomenula, že Fond dlhodobo poskytoval viacročnú podporu a žiadatelia ju mohli získať na svoj projekt na maximálne tri roky. Prostriedky im boli vyplácané postupne, na základe priebežnej kontroly plnenia zmluvných podmienok.
„Viacročnú podporu mohli v minulosti získať napríklad najväčšie slovenské festivaly, časopisy, kultúrne centrá, vydavateľstvá či divadlá. Programy, v ktorých by mohli tieto projekty podať žiadosť o podporu znovu, ako náhradu za zrušený projekt, sú už uzavreté alebo boli úplne zrušené,” uvádza Otvorená kultúra! Ako na sociálnej sieti uviedla Anténa - sieť pre nezávislú kultúru, zrušené zmluvy boli v celkovej sume viac ako dva milióny eur. Ide pritom aj o projekty, ktoré už prebiehajú. „Kultúrne centrá, festivaly a odborné časopisy zo dňa na deň prichádzajú o financie, ktoré mali garantované platnými zmluvami. Štátna inštitúcia mení pravidlá počas hry a bez hanby ruší vlastné záväzky. Bez týchto peňazí väčšina programov buď zanikne, alebo sa odohrá vo výrazne obmedzenej podobe. Argumenty FPU o ,preferovaných subjektoch' sú urážkou odbornej práce a stoviek umelcov, ktorí roky budovali nezávislú kultúrnu infraštruktúru. Ide o útok na systematickú profesionalitu a na všetkých, ktorí držia slovenskú kultúru pri živote,” uvádza platforma. Danú situáciu podľa ich slov sledujú s veľkým znepokojením, avizovali aj právne kroky.
Štát má podľa SaS šetriť a nie zarábať na občanoch, navrhujú zrušenie Žandárskeho zboru
Pellegrini udelil druhú milosť, odsúdená matka do väzenia nenastúpi
