Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Víťazoslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. marca 2026

Štát má podľa SaS šetriť a nie zarábať na občanoch, navrhujú zrušenie Žandárskeho zboru


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) konsolidácia

Liberáli predložili návrhy pre lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. Žiadajú koaličných poslancov, aby tieto návrhy podporili.



Zdieľať
669798d399ce2731939876 676x475 20.3.2026 (SITA.sk) - Liberáli predložili návrhy pre lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. Žiadajú koaličných poslancov, aby tieto návrhy podporili. Cieľom troch návrhov z dielne strany Sloboda a Solidarita (SaS) je zefektívnenie štátu a šetrenie peňazí občanov.


Liberáli nimi reagujú na dlhodobý problém predraženého fungovania štátu. „Namiesto služby občanom často slúži na rozširovanie byrokracie a vytváranie priestoru pre politické nominácie,“ kritizuje SaS.

Tri návrhy


Prvým návrhom SaS je zrušenie Žandárskeho zboru. Podľa strany ide o zbytočný útvar, ktorý navyšuje výdavky štátu bez reálneho prínosu pre bezpečnosť. Problémy v bezpečnostných zložkách sa podľa SaS nedajú riešiť vytváraním nových štruktúr, ale zefektívnením tých existujúcich. Druhým návrhom by sa zaviedol maximálne päťpercentný podiel dohodárov v štátnej správe.

Tento limit považujeme za férový a udržateľný strop, ktorý zabráni obchádzaniu riadneho zamestnávania a zároveň obmedzí vytváranie tzv. trafík pre straníckych nominantov. Cieľom je transparentnejší a profesionálnejší štátny aparát,“ priblížil poslanec Marián Viskupič, ktorý návrh predložil.

Tretí návrh sa dotýka riadenia ministerstiev. SaS prichádza s návrhom stanoviť maximálne dvoch štátnych tajomníkov na jeden rezort. Tento krok má podľa Viskupiča zabrániť zbytočnému nafukovaniu politických funkcií.

Slovensko potrebuje riešenia


Predložili sme tri zákony s jednoduchým cieľom – lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. Zrušenie zbytočných útvarov, jasné pravidlá pre zamestnávanie v štátnej správe a obmedzenie politických funkcií sú konkrétne kroky, ako tento cieľ dosiahnuť. Štát má byť štíhly, nie predražený. Má slúžiť občanom, nie na nich zarábať. Menej výdavkov štátu znamená viac peňazí pre ľudí,“ zdôraznil Viskupič.

SaS týmto apeluje na koaličných poslancov, aby prestali automaticky odmietať opozičné návrhy, ale pozerali na ich obsah a prínos pre občanov. Strana vyzvala poslancov koalície, aby konečne začali robiť niečo pre ľudí a podporili tieto návrhy. „Slovensko nepotrebuje ďalšie politické hry, ale riešenia, ktoré znamenajú šetrenie a viac peňazí v peňaženkách,“ uzavrel predseda SaS Branislav Gröhling.


Zdroj: SITA.sk - Štát má podľa SaS šetriť a nie zarábať na občanoch, navrhujú zrušenie Žandárskeho zboru © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovensko podľa Fica neblokuje pôžičku Ukrajine, premiér tiež kritizoval vystúpenie Zelenského na samite v Bruseli – VIDEO
<< predchádzajúci článok
FPU prechádza systémovými zmenami s cieľom spravodlivejšieho rozdeľovania financií v kultúrnom sektore

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 