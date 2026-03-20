Piatok 20.3.2026
Meniny má Víťazoslav
20. marca 2026
Štát má podľa SaS šetriť a nie zarábať na občanoch, navrhujú zrušenie Žandárskeho zboru
Liberáli predložili návrhy pre lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. Žiadajú koaličných poslancov, aby tieto návrhy podporili. Cieľom troch návrhov z dielne strany
20.3.2026 (SITA.sk) - Liberáli predložili návrhy pre lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. Žiadajú koaličných poslancov, aby tieto návrhy podporili. Cieľom troch návrhov z dielne strany Sloboda a Solidarita (SaS) je zefektívnenie štátu a šetrenie peňazí občanov.
Liberáli nimi reagujú na dlhodobý problém predraženého fungovania štátu. „Namiesto služby občanom často slúži na rozširovanie byrokracie a vytváranie priestoru pre politické nominácie,“ kritizuje SaS.
Prvým návrhom SaS je zrušenie Žandárskeho zboru. Podľa strany ide o zbytočný útvar, ktorý navyšuje výdavky štátu bez reálneho prínosu pre bezpečnosť. Problémy v bezpečnostných zložkách sa podľa SaS nedajú riešiť vytváraním nových štruktúr, ale zefektívnením tých existujúcich. Druhým návrhom by sa zaviedol maximálne päťpercentný podiel dohodárov v štátnej správe.
„Tento limit považujeme za férový a udržateľný strop, ktorý zabráni obchádzaniu riadneho zamestnávania a zároveň obmedzí vytváranie tzv. trafík pre straníckych nominantov. Cieľom je transparentnejší a profesionálnejší štátny aparát,“ priblížil poslanec Marián Viskupič, ktorý návrh predložil.
Tretí návrh sa dotýka riadenia ministerstiev. SaS prichádza s návrhom stanoviť maximálne dvoch štátnych tajomníkov na jeden rezort. Tento krok má podľa Viskupiča zabrániť zbytočnému nafukovaniu politických funkcií.
„Predložili sme tri zákony s jednoduchým cieľom – lacnejší a efektívnejší štát, ktorý nebude žiť na úkor ľudí. Zrušenie zbytočných útvarov, jasné pravidlá pre zamestnávanie v štátnej správe a obmedzenie politických funkcií sú konkrétne kroky, ako tento cieľ dosiahnuť. Štát má byť štíhly, nie predražený. Má slúžiť občanom, nie na nich zarábať. Menej výdavkov štátu znamená viac peňazí pre ľudí,“ zdôraznil Viskupič.
SaS týmto apeluje na koaličných poslancov, aby prestali automaticky odmietať opozičné návrhy, ale pozerali na ich obsah a prínos pre občanov. Strana vyzvala poslancov koalície, aby konečne začali robiť niečo pre ľudí a podporili tieto návrhy. „Slovensko nepotrebuje ďalšie politické hry, ale riešenia, ktoré znamenajú šetrenie a viac peňazí v peňaženkách,“ uzavrel predseda SaS Branislav Gröhling.
Zdroj: SITA.sk - Štát má podľa SaS šetriť a nie zarábať na občanoch, navrhujú zrušenie Žandárskeho zboru © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Slovensko podľa Fica neblokuje pôžičku Ukrajine, premiér tiež kritizoval vystúpenie Zelenského na samite v Bruseli – VIDEO
Slovensko podľa Fica neblokuje pôžičku Ukrajine, premiér tiež kritizoval vystúpenie Zelenského na samite v Bruseli – VIDEO
<< predchádzajúci článok
FPU prechádza systémovými zmenami s cieľom spravodlivejšieho rozdeľovania financií v kultúrnom sektore
FPU prechádza systémovými zmenami s cieľom spravodlivejšieho rozdeľovania financií v kultúrnom sektore