20. marca 2026

Pellegrini udelil druhú milosť, odsúdená matka do väzenia nenastúpi


Prezident Peter Pellegrini rozhodol o podmienečnom udelení milosti odsúdenej žene. Odpustil jej výkon šesťmesačného trestu odňatia slobody za prečin neoprávneného ...



Prezident Peter Pellegrini rozhodol o podmienečnom udelení milosti odsúdenej žene. Odpustil jej výkon šesťmesačného trestu odňatia slobody za prečin neoprávneného podnikania spáchanom v malom rozsahu a po dlhší čas, pričom stanovil podmienku, že počas nasledujúcich 12 mesiacov nespácha úmyselný trestný čin.


Hlava štátu k tomuto kroku pristúpila vzhľadom na mimoriadne okolnosti prípadu. Odsúdená je matkou maloletých detí, pričom jedno z nich má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a vyžaduje si zvýšenú starostlivosť. Prezident zároveň prihliadol na to, že od spáchania skutku uplynulo viac ako desať rokov a žena v súčasnosti vedie riadny rodinný život bez ďalšieho konfliktu so zákonom.

Podľa prezidenta by výkon trestu v tomto prípade už nenaplnil svoj účel, no mal by výrazne negatívny dopad na maloleté deti, najmä na zdravotne znevýhodnené dieťa. Ide o druhú milosť udelenú prezidentom Petrom Pellegrinim od jeho nástupu do funkcie.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini udelil druhú milosť, odsúdená matka do väzenia nenastúpi © SITA Všetky práva vyhradené.

