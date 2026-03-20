|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 20.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Víťazoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. marca 2026
Pellegrini udelil druhú milosť, odsúdená matka do väzenia nenastúpi
Prezident Peter Pellegrini rozhodol o podmienečnom udelení milosti odsúdenej žene. Odpustil jej výkon šesťmesačného trestu odňatia slobody za prečin neoprávneného ...
Zdieľať
20.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini rozhodol o podmienečnom udelení milosti odsúdenej žene. Odpustil jej výkon šesťmesačného trestu odňatia slobody za prečin neoprávneného podnikania spáchanom v malom rozsahu a po dlhší čas, pričom stanovil podmienku, že počas nasledujúcich 12 mesiacov nespácha úmyselný trestný čin.
Hlava štátu k tomuto kroku pristúpila vzhľadom na mimoriadne okolnosti prípadu. Odsúdená je matkou maloletých detí, pričom jedno z nich má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a vyžaduje si zvýšenú starostlivosť. Prezident zároveň prihliadol na to, že od spáchania skutku uplynulo viac ako desať rokov a žena v súčasnosti vedie riadny rodinný život bez ďalšieho konfliktu so zákonom.
Podľa prezidenta by výkon trestu v tomto prípade už nenaplnil svoj účel, no mal by výrazne negatívny dopad na maloleté deti, najmä na zdravotne znevýhodnené dieťa. Ide o druhú milosť udelenú prezidentom Petrom Pellegrinim od jeho nástupu do funkcie.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini udelil druhú milosť, odsúdená matka do väzenia nenastúpi © SITA Všetky práva vyhradené.
