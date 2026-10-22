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22. októbra 2026
FPU ukončil príjem žiadostí v mimoriadnych výzvach, záujem desaťnásobne prevýšil alokáciu
Nasledovať bude formálna kontrola a hodnotenie žiadostí odbornými komisiami FPU. Fond na podporu umenia (FPU) ukončil príjem žiadostí v dvoch mimoriadnych ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Nasledovať bude formálna kontrola a hodnotenie žiadostí odbornými komisiami FPU.
Fond na podporu umenia (FPU) ukončil príjem žiadostí v dvoch mimoriadnych výzvach, záujem o ne desaťnásobne prevýšil alokáciu. Informovali o tom z FPU. V mimoriadnych výzvach č. 1/2026 a č. 2/2026 bolo doručených celkovo 428 žiadostí. Hodnota žiadostí o podporu bola v celkovej výške bezmála 46,6 milióna eur, pričom v oboch výzvach mal FPU vyčlenenú sumu čosi vyše 4,65 milióna eur.
„Mimoriadna výzva č. 1/2026 bola určená na tvorbu nových a obnovu existujúcich pamätníkov slovenského národa vo verejnom priestore. Do výzvy bolo doručených 79 žiadostí s požadovanou sumou približne 2,2 milióna eur,” spresnili z FPU. Mimoriadna výzva č. 2/2026 bola určená na obnovu a výstavbu kultúrnej infraštruktúry, ako sú kultúrne domy či amfiteátre. V rámci nej bolo doručených 349 žiadostí, požadovaná suma bola približne 44,3 milióna eur.
„Záujem o mimoriadne výzvy výrazne prevýšil naše možnosti. Požadovaná suma je približne desaťkrát vyššia než suma, ktorú máme na podporu vyčlenenú. Ukazuje to, aké veľké sú potreby miest, obci a ďalších organizácií v oblasti kultúrnej infraštruktúry a pamätníkov. Všetky žiadosti posúdime podľa pravidiel výzvy a o výsledkoch budeme informovať,“ uviedol riaditeľ FPU František Kornaj.
Nasledovať bude formálna kontrola a hodnotenie žiadostí odbornými komisiami FPU. O samotnom pridelení finančnej podpory bude rozhodovať Rada FPU.
Zdroj: SITA.sk - FPU ukončil príjem žiadostí v mimoriadnych výzvach, záujem desaťnásobne prevýšil alokáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
Fond na podporu umenia (FPU) ukončil príjem žiadostí v dvoch mimoriadnych výzvach, záujem o ne desaťnásobne prevýšil alokáciu. Informovali o tom z FPU. V mimoriadnych výzvach č. 1/2026 a č. 2/2026 bolo doručených celkovo 428 žiadostí. Hodnota žiadostí o podporu bola v celkovej výške bezmála 46,6 milióna eur, pričom v oboch výzvach mal FPU vyčlenenú sumu čosi vyše 4,65 milióna eur.
„Mimoriadna výzva č. 1/2026 bola určená na tvorbu nových a obnovu existujúcich pamätníkov slovenského národa vo verejnom priestore. Do výzvy bolo doručených 79 žiadostí s požadovanou sumou približne 2,2 milióna eur,” spresnili z FPU. Mimoriadna výzva č. 2/2026 bola určená na obnovu a výstavbu kultúrnej infraštruktúry, ako sú kultúrne domy či amfiteátre. V rámci nej bolo doručených 349 žiadostí, požadovaná suma bola približne 44,3 milióna eur.
„Záujem o mimoriadne výzvy výrazne prevýšil naše možnosti. Požadovaná suma je približne desaťkrát vyššia než suma, ktorú máme na podporu vyčlenenú. Ukazuje to, aké veľké sú potreby miest, obci a ďalších organizácií v oblasti kultúrnej infraštruktúry a pamätníkov. Všetky žiadosti posúdime podľa pravidiel výzvy a o výsledkoch budeme informovať,“ uviedol riaditeľ FPU František Kornaj.
Nasledovať bude formálna kontrola a hodnotenie žiadostí odbornými komisiami FPU. O samotnom pridelení finančnej podpory bude rozhodovať Rada FPU.
Zdroj: SITA.sk - FPU ukončil príjem žiadostí v mimoriadnych výzvach, záujem desaťnásobne prevýšil alokáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
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