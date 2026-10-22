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22. októbra 2026
Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility už tretíkrát, komisiu zaujal systém zdieľaných bicyklov – FOTO
Počas Európskeho týždňa mobility kraj ponúkol 30-percentnú zľavu na 30-dňové predplatné cestovné lístky v regionálnej autobusovej doprave aj na kombinované lístky s mestskou dopravou v Trnave.
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22.10.2026 (SITA.sk) - Počas Európskeho týždňa mobility kraj ponúkol 30-percentnú zľavu na 30-dňové predplatné cestovné lístky v regionálnej autobusovej doprave aj na kombinované lístky s mestskou dopravou v Trnave.
Trnavský samosprávny kraj zvíťazil už tretíkrát v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility v kategórii samosprávnych krajov. Odbornú komisiu zaujalo najmä spustenie prvého regionálneho systému zdieľaných bicyklov na Slovensku – Bajk Trnavskej župy. Systém prepája Piešťany, Vrbové, Trebatice a Krakovany a ponúka 90 bicyklov na 50 virtuálnych staniciach. Vďaka podpore kraja je prvých 30 minút každej jazdy bezplatných.
„Tohtoročné ocenenie po rokoch 2022 a 2023 vnímam ako potvrdenie, že pri podpore cyklodopravy je dôležité myslieť na ľudí a ich každodenné potreby. Naším cieľom je, aby bicykel nebol iba prostriedkom na šport či oddych, ale aj praktickou možnosťou, ako sa dostať do práce, školy alebo za službami. Preto prepájame kvalitnú infraštruktúru s konkrétnymi službami a aktivitami pre rôzne vekové skupiny,“ reagovala na ocenenie cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Prokopová.
Počas Európskeho týždňa mobility kraj ponúkol 30-percentnú zľavu na 30-dňové predplatné cestovné lístky v regionálnej autobusovej doprave aj na kombinované lístky s mestskou dopravou v Trnave. V Skalici zorganizoval kurzy bezpečnej jazdy na elektrobicykloch pre seniorov. Pri župnom Gymnáziu a Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave vznikol moderný cykloprístrešok pre 42 bicyklov a 12 kolobežiek. Kraj pripravil aj zbierku funkčných bicyklov pre zariadenie sociálnych služieb v Medveďove.
Súčasťou aktivít je podľa hovorcu Úradu Trnavského samosprávneho kraja Petra Kováčika aj rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Kraj buduje nové prepojenia vrátane úseku medzi Zavarom a Trnavou s cyklolávkou a pokračuje v rozvoji Moravskej a Vážskej cyklomagistrály. Dôležitú úlohu zohráva tiež spolupráca s mestami a obcami, vzdelávanie odborníkov a metodická podpora pri navrhovaní bezpečných cyklotrás.
Súčasťou opatrení je aj odborná príručka Cyklistická doprava – Príručka pre správny návrh vybraných situácií, ktorá pomáha samosprávam a projektantom navrhovať kvalitnejšie a bezpečnejšie cyklotrasy. Upozorňuje na časté chyby a ponúka praktické riešenia, ktoré im pomáhajú predchádzať už pri príprave výstavby.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility už tretíkrát, komisiu zaujal systém zdieľaných bicyklov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Trnavský samosprávny kraj zvíťazil už tretíkrát v národnej súťaži o Cenu Európskeho týždňa mobility v kategórii samosprávnych krajov. Odbornú komisiu zaujalo najmä spustenie prvého regionálneho systému zdieľaných bicyklov na Slovensku – Bajk Trnavskej župy. Systém prepája Piešťany, Vrbové, Trebatice a Krakovany a ponúka 90 bicyklov na 50 virtuálnych staniciach. Vďaka podpore kraja je prvých 30 minút každej jazdy bezplatných.
Bicykel ako praktická možnosť
„Tohtoročné ocenenie po rokoch 2022 a 2023 vnímam ako potvrdenie, že pri podpore cyklodopravy je dôležité myslieť na ľudí a ich každodenné potreby. Naším cieľom je, aby bicykel nebol iba prostriedkom na šport či oddych, ale aj praktickou možnosťou, ako sa dostať do práce, školy alebo za službami. Preto prepájame kvalitnú infraštruktúru s konkrétnymi službami a aktivitami pre rôzne vekové skupiny,“ reagovala na ocenenie cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Prokopová.
Počas Európskeho týždňa mobility kraj ponúkol 30-percentnú zľavu na 30-dňové predplatné cestovné lístky v regionálnej autobusovej doprave aj na kombinované lístky s mestskou dopravou v Trnave. V Skalici zorganizoval kurzy bezpečnej jazdy na elektrobicykloch pre seniorov. Pri župnom Gymnáziu a Strednej športovej škole Jozefa Herdu v Trnave vznikol moderný cykloprístrešok pre 42 bicyklov a 12 kolobežiek. Kraj pripravil aj zbierku funkčných bicyklov pre zariadenie sociálnych služieb v Medveďove.
Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
Súčasťou aktivít je podľa hovorcu Úradu Trnavského samosprávneho kraja Petra Kováčika aj rozvoj cyklistickej infraštruktúry. Kraj buduje nové prepojenia vrátane úseku medzi Zavarom a Trnavou s cyklolávkou a pokračuje v rozvoji Moravskej a Vážskej cyklomagistrály. Dôležitú úlohu zohráva tiež spolupráca s mestami a obcami, vzdelávanie odborníkov a metodická podpora pri navrhovaní bezpečných cyklotrás.
Súčasťou opatrení je aj odborná príručka Cyklistická doprava – Príručka pre správny návrh vybraných situácií, ktorá pomáha samosprávam a projektantom navrhovať kvalitnejšie a bezpečnejšie cyklotrasy. Upozorňuje na časté chyby a ponúka praktické riešenia, ktoré im pomáhajú predchádzať už pri príprave výstavby.
Zdroj: SITA.sk - Trnavský kraj získal Cenu Európskeho týždňa mobility už tretíkrát, komisiu zaujal systém zdieľaných bicyklov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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