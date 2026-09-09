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09. septembra 2026
Francúzi si trúfli predpovedať zostavu Slovana a tiež to, ktorí hráči sú najviac nebezpeční – VIDEO
Parížania si posvietili na svojho slovenského súpera a vydali prognózu zostavy Slovana. Yaya Touré sa v stredu stane prvým trénerom z Afriky, ktorý povedie svoje mužstvo vo futbalovej Lige ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Parížania si posvietili na svojho slovenského súpera a vydali prognózu zostavy Slovana.
Yaya Touré sa v stredu stane prvým trénerom z Afriky, ktorý povedie svoje mužstvo vo futbalovej Lige majstrov.
Touto vetou začala oficiálna webová stránka tímu Paríž Saint-Germain analýzu predpokladanej zostavy svojho súpera zo Slovenska.
"Ako hráč odohral tento bývalý reprezentant z Pobrežia Slonoviny v Lige majstrov 70 zápasov a v roku 2009 získal trofej s FC Barcelona," pripomenul web psg.fr fakt, akú veľkú persónu svetového futbalu má na lavičke ŠK Slovan.
Francúzi sa venovali jednotlivým herným formáciám slovanistov a vyšla im z toho nasledovná zostava slovenského majstra.
"V bránke bratislavského tímu sa Yaya Touré pravdepodobne bude spoliehať na Dominika Takača. Novopečený slovenský reprezentant je kľúčový hráč v základnej jedenástke. Očakáva sa, že ho bude podporovať dvojica stredných obrancov Kenan Bajrič a Svetozar Markovič.
Guinejský reprezentant Sahmkou Camara, narodený v Paríži, nemá veľa šancí nastúpiť v základnej zostave, rovnako ako rakúsky reprezentant Kevin Wimmer. Na pravej strane obrany je César Blackman jeden z najspoľahlivejších hráčov slovenského tímu a na opačnom krídle sa k nemu pravdepodobne pridá bývalý hráč Benficy Sandro Cruz," analyzovali Francúzi defenzívu Slovana.
V strede poľa sa očakáva, že úlohu defenzívneho stredopoliara prevezme Peter Pokorný. Popri ňom sa predpokladá, že v základnej zostave nastúpi aj skúsený Cristian Martínez.
"Uvidíme, či bude bratislavský trénerský štáb favorizovať Rahima Ibrahima alebo Danyla Ignatenka na doplnenie stredu poľa. Prvý je všestrannejší hráč, zatiaľ čo ukrajinský reprezentant by mohol poskytnúť väčšiu solídnosť v obrane. Za zmienku stojí, že Alen Mustafič a Daiki Macuoka by mohli nastúpiť počas zápasu z lavičky v časti ihriska, kde má slovenský šampión určite veľa možností," pokračovala analýza Slovana očami francúzskeho súpera.
Čo sa týka útoku, Touré sa bude musieť vyrovnať s niekoľkými absenciami, počnúc Mykolom Kucharevyčom. Ukrajinský gigant (1,93 m) sa zranil počas kvalifikácie Ligy majstrov, zatiaľ čo Alasana Yirajang by mohol zápas tiež vynechať po tom, čo minulý víkend v lige iba striedal.
"Belasi by sa mali na pravom krídle spoľahnúť na Nina Marcelliho, ktorý nakoniec zostal na Slovensku a je jednou z hlavných hrozieb. Preto bude pravdepodobne uprednostnený pred Alexejom Marošom, zatiaľ čo Tigran Barseghjan by mal nastúpiť na ľavom krídle. Arménsky reprezentant (64 štartov) sa podieľal na troch góloch v posledných štyroch zápasoch Slovana v Lige majstrov a aj on bude jedným z tých, na ktorých si musí dať pozor obrana Paríža. Kapitán Andraž Šporar dopĺňa útočnú formáciu Slovana, kde nie je núdza o talentovaných hráčov," doplnili Parížania v analýze svojho slovenského súpera.
Čo sa týka zaujímavých čísel, dve také sprevádzajú aj francúzsky tím pred stredajším večerným výkopom. Sú nimi čísla 34 a 63.
"Ekvádorský obranca Willian Pacho absolvoval v posledných dvoch sezónach Ligy majstrov viac minút ako ktorýkoľvek iný hráč PSG (3 102), pričom v tomto období nastúpil vo všetkých 34 zápasoch, ktoré v tejto súťaži odohral Paris Saint-Germain," pripomenuli Francúzi. Druhá zaujímavosť je o ich trénerovi.
"Luis Enrique vyhral 63 % svojich zápasov ako manažér v Lige majstrov (50 zo 79), čo je najvyššie percento víťazstiev pre trénera, ktorý v tejto súťaži odohral aspoň 50 zápasov," doplnil francúzsky majstrovský web.
Zdroj: SITA.sk - Francúzi si trúfli predpovedať zostavu Slovana a tiež to, ktorí hráči sú najviac nebezpeční – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Yaya Touré sa v stredu stane prvým trénerom z Afriky, ktorý povedie svoje mužstvo vo futbalovej Lige majstrov.
Touto vetou začala oficiálna webová stránka tímu Paríž Saint-Germain analýzu predpokladanej zostavy svojho súpera zo Slovenska.
"Ako hráč odohral tento bývalý reprezentant z Pobrežia Slonoviny v Lige majstrov 70 zápasov a v roku 2009 získal trofej s FC Barcelona," pripomenul web psg.fr fakt, akú veľkú persónu svetového futbalu má na lavičke ŠK Slovan.
Francúzi sa venovali jednotlivým herným formáciám slovanistov a vyšla im z toho nasledovná zostava slovenského majstra.
Brankár je kľúčový
"V bránke bratislavského tímu sa Yaya Touré pravdepodobne bude spoliehať na Dominika Takača. Novopečený slovenský reprezentant je kľúčový hráč v základnej jedenástke. Očakáva sa, že ho bude podporovať dvojica stredných obrancov Kenan Bajrič a Svetozar Markovič.
Guinejský reprezentant Sahmkou Camara, narodený v Paríži, nemá veľa šancí nastúpiť v základnej zostave, rovnako ako rakúsky reprezentant Kevin Wimmer. Na pravej strane obrany je César Blackman jeden z najspoľahlivejších hráčov slovenského tímu a na opačnom krídle sa k nemu pravdepodobne pridá bývalý hráč Benficy Sandro Cruz," analyzovali Francúzi defenzívu Slovana.
Kto bude v strede?
V strede poľa sa očakáva, že úlohu defenzívneho stredopoliara prevezme Peter Pokorný. Popri ňom sa predpokladá, že v základnej zostave nastúpi aj skúsený Cristian Martínez.
"Uvidíme, či bude bratislavský trénerský štáb favorizovať Rahima Ibrahima alebo Danyla Ignatenka na doplnenie stredu poľa. Prvý je všestrannejší hráč, zatiaľ čo ukrajinský reprezentant by mohol poskytnúť väčšiu solídnosť v obrane. Za zmienku stojí, že Alen Mustafič a Daiki Macuoka by mohli nastúpiť počas zápasu z lavičky v časti ihriska, kde má slovenský šampión určite veľa možností," pokračovala analýza Slovana očami francúzskeho súpera.
Kto bude v útoku?
Čo sa týka útoku, Touré sa bude musieť vyrovnať s niekoľkými absenciami, počnúc Mykolom Kucharevyčom. Ukrajinský gigant (1,93 m) sa zranil počas kvalifikácie Ligy majstrov, zatiaľ čo Alasana Yirajang by mohol zápas tiež vynechať po tom, čo minulý víkend v lige iba striedal.
"Belasi by sa mali na pravom krídle spoľahnúť na Nina Marcelliho, ktorý nakoniec zostal na Slovensku a je jednou z hlavných hrozieb. Preto bude pravdepodobne uprednostnený pred Alexejom Marošom, zatiaľ čo Tigran Barseghjan by mal nastúpiť na ľavom krídle. Arménsky reprezentant (64 štartov) sa podieľal na troch góloch v posledných štyroch zápasoch Slovana v Lige majstrov a aj on bude jedným z tých, na ktorých si musí dať pozor obrana Paríža. Kapitán Andraž Šporar dopĺňa útočnú formáciu Slovana, kde nie je núdza o talentovaných hráčov," doplnili Parížania v analýze svojho slovenského súpera.
Rekordní Pacho a Enrique
Čo sa týka zaujímavých čísel, dve také sprevádzajú aj francúzsky tím pred stredajším večerným výkopom. Sú nimi čísla 34 a 63.
"Ekvádorský obranca Willian Pacho absolvoval v posledných dvoch sezónach Ligy majstrov viac minút ako ktorýkoľvek iný hráč PSG (3 102), pričom v tomto období nastúpil vo všetkých 34 zápasoch, ktoré v tejto súťaži odohral Paris Saint-Germain," pripomenuli Francúzi. Druhá zaujímavosť je o ich trénerovi.
"Luis Enrique vyhral 63 % svojich zápasov ako manažér v Lige majstrov (50 zo 79), čo je najvyššie percento víťazstiev pre trénera, ktorý v tejto súťaži odohral aspoň 50 zápasov," doplnil francúzsky majstrovský web.
Zdroj: SITA.sk - Francúzi si trúfli predpovedať zostavu Slovana a tiež to, ktorí hráči sú najviac nebezpeční – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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