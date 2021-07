Podmienky návratu na Slovensko sú prísnejšie, výnimku z karantény majú plne zaočkovaní či pendleri

Výnimka pre pendlerov i študentov

19.7.2021 - Od pondelka je pri vstupe na Slovensko zo zahraničia potrebné zaregistrovať sa, pričom výnimku z povinnej karantény majú plne zaočkované osoby nad 12 rokov. Uvádza to na sociálnej sieti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.Ďalšie výnimky z povinnej karantény majú podľa rezortu nezaočkované osoby do 18 rokov za podmienky, že sa na žiadnu osobu v ich spoločnej domácnosti nevzťahuje karanténa.Výnimka sa podľa ministerstva tiež vzťahuje na takzvaných pendlerov, tí sa však pri vstupe pri vstupe do SR musia preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu nie starším ako sedem dní.Výnimka z karantény podľa rezortu platí aj pre študentov alebo športovcov. Rovnako však potrebujú negatívny test. Naopak, karanténa je povinná pre nezaočkováné osoby staršie ako 12 rokov.„Domáca izolácia sa po bezpríznakovom priebehu končí dovŕšením jej 14. dňa alebo obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu. Test je možné podstúpiť v piaty deň izolácie," uvádza ministerstvo.Takisto je karanténa povinná pre zaočkované osoby nad 12 rokov, ktoré do 9. júla dostali aspoň prvú dávku vakcíny. Tie však test môžu absolvovať už v prvý deň izolácie.Zaregistrovať sa pri vstupe do SR je podľa ministerstva potrebné na stránke korona.gov.sk/ehranica. V prípade leteckej dopravy, teda ak lietadlo pristáva na území SR, je podľa rezortu potrebné vyplniť aj formulár na webovej stránke mindop.sk/covid.Ak dotyčný prichádza z krajiny, ktorá nie je kategorizovaná ako bezpečná, je podľa ministerstva potrebné predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 72 hodín. Zoznam krajín je možné nájsť na stránke https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/casto-kladene-otazky#podmienky-letecka-preprava.