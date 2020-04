Francúzska ekonomika sa dostala do recesie, vláda prijala balík záchranných ekonomických opatrení

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.4.2020 (Webnoviny.sk) - Francúzska ekonomika podľa centrálnej banky krajiny v prvom štvrťroku upadla do recesie a medzikvartálne sa podľa jej odhadu zmenšila o 6 percent. Dôvodom je obmedzenie pohybu v krajine v dôsledku koronakrízy.Centrálna banka Francúzska ďalej v stredu vo vyhlásení uviedla, že každé dva týždne reštrikcií pohybu by mohli viesť k medziročnému poklesu ekonomickej aktivity o 1,5 percenta.Opatrenia zamerané na obmedzenie šírenia koronavírusu sa vo Francúzsku uplatnili 17. marca. Zatiaľ sú naplánované do 15. apríla, ale pravdepodobne sa ich platnosť predĺži.Francúzsky minister financií Bruno Le Maire tento týždeň povedal, že krajina bude v tomto roku čeliť možno najhlbšej recesii od druhej svetovej vojny. Na podporu podnikania francúzska vláda prijala balík záchranných ekonomických opatrení v hodnote 45 mld. eur. Osobitne postihnuté sú stavebníctvo, doprava, reštaurácie a hotely.