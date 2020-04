Na východe Slovenska sú desiatky nakazených Rómov, päť osád na Spiši je v karanténe

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda sa rozhodla v súvislosti so zastavením šírenia koronavírusu uzavrieť päť osád v okrese Spišská Nova Ves. Na brífingu po zasadnutí krízového štábu v Krompachoch o tom informovali premiér Igor Matovič a hlavný hygienik SR Ján Mikas.„Týka sa to mesta Krompachy, konkrétne sú tu tri lokality, v ktorých sú pozitívne testovaní a potom sa to týka dvoch blízkych obcí Bystrany a Žehra. Čiže päť lokalít, kde sú pozitívne testovaní ľudia na ochorenie COVID-19,“ uviedol premiér.Ako ďalej informoval Mikas, zvažovali aj možnosť dávať do karantény len osoby, u ktorých sa potvrdil tento vírus, avšak po zvážení miestnych podmienok a zvyklostí sa rozhodli pre uzatvorenie osád. „Budeme ďalej monitorovať epidemiologickú situáciu a v prípade, že by sa zhoršil stav, niekoho z týchto osád sa samozrejme zabezpečí adekvátna zdravotná starostlivosť,“ dodal Mikas.S testovaním v marginalizovaných rómskych komunitách začali v piatok 3. apríla v obci Jarovnice v okrese Sabinov. Testovanie zabezpečujú Ozbrojené sily (OS) SR v spolupráci so štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR Zdravé regióny. Zatiaľ otestovali 33 osád, na čom pracovali štyri odberové tímy. Zostáva ešte viac ako tisíc osád. V osadách testovali len tých ľudí, ktorí prišli zo zahraničia.