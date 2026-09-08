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08. septembra 2026

Francúzska krajná pravica mlčí o triumfe AfD, nechce sa pripraviť o šancu dobyť Elyzejský palác



Le Penovej Národné združenie sa obáva, že príliš tesné väzby na nemeckú AfD by mohli poškodiť jeho šance vo voľbách v roku 2027. Francúzske krajne pravicové



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france_attack_commemoration_31916 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Le Penovej Národné združenie sa obáva, že príliš tesné väzby na nemeckú AfD by mohli poškodiť jeho šance vo voľbách v roku 2027.


Francúzske krajne pravicové Národné združenie (RN) reaguje nápadným mlčaním na výrazné víťazstvo Alternatívy pre Nemecko (AfD) v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku.

Strana Marine Le Penovej sa obáva, že príliš úzke spájanie s AfD by mohlo poškodiť jej šance v prezidentských voľbách vo Francúzsku v roku 2027.

Tvrdší postoj k migrácii


Ani viac ako deň po tom, čo sa AfD stala s výrazným náskokom najsilnejšou stranou v Sasku-Anhaltsku, Le Penová ani predseda RN Jordan Bardella výsledok verejne nekomentovali.

Ide pritom o najvýraznejší volebný úspech krajne pravicovej strany v Nemecku od druhej svetovej vojny.

Bardella ešte pred voľbami pripustil, že „volebný tlak“ AfD prinútil nemeckú vládu zaujať tvrdší postoj k migrácii. Zároveň však zdôraznil, že „viaceré nezhody“ viedli RN k tomu, aby sa „od AfD dištancovalo“.

Vzťahy medzi oboma stranami sa definitívne zhoršili v roku 2024, keď sa RN s AfD rozišlo v Európskom parlamente.

Esesák neznamená zločinec


Bezprostredným impulzom boli výroky jedného z predstaviteľov AfD, podľa ktorého člen nacistických jednotiek SS „nebol automaticky zločincom“, ako aj správy o plánoch strany na masové vyhosťovanie ľudí zahraničného pôvodu.

„Nemáme s nimi nič spoločné,“ vyhlásil poslanec RN Franck Allisio. Podľa neho majú obe strany „skutočné problémy v štýle aj obsahu“ a AfD nemožno považovať za spojenca RN v Nemecku.

Brutalita nie je rozhodnosť


Ďalší blízky spolupracovník Le Penovej Jean-Philippe Tanguy uviedol, že AfD zaujala postoje, ktoré sú „proti záujmom Francúzska“.

Poslanec Philippe Ballard zase konštatoval, že hoci sa obe strany v niektorých otázkach zhodujú, AfD si podľa neho „zamieňa brutalitu s rozhodnosťou“.

Zdržanlivosť RN súvisí aj s dlhoročnou stratégiou Le Penovej zbaviť stranu extrémistického imidžu spojeného s jej otcom a spoluzakladateľom Jeanom-Mariem Le Penom.

Prieskumy pritom ukazujú, že v prezidentských voľbách v roku 2027 má zatiaľ najlepšiu šancu dostať sa do Elyzejského paláca počas svojej politickej kariéry.



Zdroj: SITA.sk - Francúzska krajná pravica mlčí o triumfe AfD, nechce sa pripraviť o šancu dobyť Elyzejský palác © SITA Všetky práva vyhradené.

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