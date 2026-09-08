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08. septembra 2026
Fico vyzval Žilinku na odstúpenie, generálny prokurátor podľa neho pôsobí opozične a robí nadprácu pri stíhaní nominantov Smeru – VIDEO
Generálny prokurátor je tak podľa Fica prekážkou v obnovovaní dôvery v právny štát. Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal zvážiť
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8.9.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor je tak podľa Fica prekážkou v obnovovaní dôvery v právny štát.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal zvážiť odstúpenie z funkcie. Vyhlásil to v utorok predseda vlády Robert Fico. Žilinka totiž podľa neho pôsobí opozične a robí nadprácu pri stíhaní nominantov strany Smer-SD. Generálny prokurátor je tak podľa Fica prekážkou v obnovovaní dôvery v právny štát.
„Máme za to, že vývoj v rezorte prokuratúry je výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že generálny prokurátor, pán Žilinka, je nominantom súčasnej opozície,“ skonštatoval premiér.
Fico tiež kritizoval postup generálneho prokurátora v prípade bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Pýta sa napríklad, ako doteraz môžu na generálnej prokuratúre pôsobiť prokurátori ako Peter Kysel alebo Daniel Lipšic.
„Ktorí v prípade bývalého riaditeľa SIS pána Pčolinského nielen, že zlyhali, ale vedome porušili všetky zákony, ktoré existovali,“ vyhlásil Fico s tým, že dvojica prokurátorov zatajila dôkaz vylučujúci trestnú zodpovednosť Pčolinského, konkrétne výpoveď jeho námestníka Borisa Beňu, ktorý sa ku skutku priznal a nehovoril nič o Pčolinskom. Naopak, keď sa prokurátori krajskej prokuratúry v Žiline ozvali a hovorili o nátlaku na stíhanie osôb z prostredia strany Smer-SD, Žilinka podľa Fica urobil všetko, aby sa ich zbavil.
Tiež sa premiérovi nepáči postup prokuratúry napríklad vo veciach darovania vojenskej techniky Ukrajine alebo v prípade trestného konania týkajúceho sa mobilných odberových miest. Žilinka napríklad podľa Fica nevysvetlil prepustenie obvinenej z miliónových podvodov zo zadržania.
„Ako máme budovať dôveru ľudí v právny štát, keď v takých kauzách, ako boli MOM-ky a darovanie vojenského materiálu je evidentné, že prokuratúra robí nadprácu, robí všetko pre to, aby sa verejnosť nikdy nedozvedela, čo sa naozaj stalo?“ pýta sa Fico.
Predseda vlády zároveň Žilinku obvinil z totálneho, permanentného útoku na súčasnú vládnu koalíciu. „Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušného zákona svoje povinnosti a svoje práva,“ doplnil Fico. Dodal, že Žilinka by mal odstúpiť práve pre nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora, ako aj pre zlyhania. Pokiaľ podľa premiéra vo funkcii zotrvá, vytvorí podmienky na reformu rezortu prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - Fico vyzval Žilinku na odstúpenie, generálny prokurátor podľa neho pôsobí opozične a robí nadprácu pri stíhaní nominantov Smeru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal zvážiť odstúpenie z funkcie. Vyhlásil to v utorok predseda vlády Robert Fico. Žilinka totiž podľa neho pôsobí opozične a robí nadprácu pri stíhaní nominantov strany Smer-SD. Generálny prokurátor je tak podľa Fica prekážkou v obnovovaní dôvery v právny štát.
„Máme za to, že vývoj v rezorte prokuratúry je výrazne ovplyvnený skutočnosťou, že generálny prokurátor, pán Žilinka, je nominantom súčasnej opozície,“ skonštatoval premiér.
Vedomé porušenie zákona
Fico tiež kritizoval postup generálneho prokurátora v prípade bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Pýta sa napríklad, ako doteraz môžu na generálnej prokuratúre pôsobiť prokurátori ako Peter Kysel alebo Daniel Lipšic.
„Ktorí v prípade bývalého riaditeľa SIS pána Pčolinského nielen, že zlyhali, ale vedome porušili všetky zákony, ktoré existovali,“ vyhlásil Fico s tým, že dvojica prokurátorov zatajila dôkaz vylučujúci trestnú zodpovednosť Pčolinského, konkrétne výpoveď jeho námestníka Borisa Beňu, ktorý sa ku skutku priznal a nehovoril nič o Pčolinskom. Naopak, keď sa prokurátori krajskej prokuratúry v Žiline ozvali a hovorili o nátlaku na stíhanie osôb z prostredia strany Smer-SD, Žilinka podľa Fica urobil všetko, aby sa ich zbavil.
Útok na vládu
Tiež sa premiérovi nepáči postup prokuratúry napríklad vo veciach darovania vojenskej techniky Ukrajine alebo v prípade trestného konania týkajúceho sa mobilných odberových miest. Žilinka napríklad podľa Fica nevysvetlil prepustenie obvinenej z miliónových podvodov zo zadržania.
„Ako máme budovať dôveru ľudí v právny štát, keď v takých kauzách, ako boli MOM-ky a darovanie vojenského materiálu je evidentné, že prokuratúra robí nadprácu, robí všetko pre to, aby sa verejnosť nikdy nedozvedela, čo sa naozaj stalo?“ pýta sa Fico.
Predseda vlády zároveň Žilinku obvinil z totálneho, permanentného útoku na súčasnú vládnu koalíciu. „Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušného zákona svoje povinnosti a svoje práva,“ doplnil Fico. Dodal, že Žilinka by mal odstúpiť práve pre nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora, ako aj pre zlyhania. Pokiaľ podľa premiéra vo funkcii zotrvá, vytvorí podmienky na reformu rezortu prokuratúry.
Zdroj: SITA.sk - Fico vyzval Žilinku na odstúpenie, generálny prokurátor podľa neho pôsobí opozične a robí nadprácu pri stíhaní nominantov Smeru – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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