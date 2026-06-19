|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 19.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Alfréd
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
19. júna 2026
V Bruseli začínajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ, kancelár Merz odmieta ďalší rast spoločného dlhu
Komisia navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý tzv. šetrné štáty vedené Nemeckom okamžite označili za príliš vysoký.
Zdieľať
19.6.2026 (SITA.sk) - Komisia navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý tzv. šetrné štáty vedené Nemeckom okamžite označili za príliš vysoký.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok opätovne zdôraznil svoj odpor voči ďalšiemu spoločnému zadlžovaniu krajín Európskej únie (EÚ), keď lídri členských štátov v Bruseli odštartovali šesťmesačné rokovania o rozpočte Únie na roky 2028-2034.
Líder najväčšej skupiny tzv. šetrných štátov, ktoré odmietajú výrazné navýšenie výdavkov, pri príchode na samit v Bruseli varoval, že EÚ by sa „nemala ďalej zadlžovať“. „Nesmie sa to stať,“ povedal.
Európska komisia (EK) navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý šetrné štáty okamžite označili za príliš vysoký. Na opačnej strane stojí Francúzsko, dlhodobý podporovateľ spoločného dlhu, ktoré presadzuje ambiciózne výdavky v oblasti technológií a obrany.
Rokovania lídrov sa začínajú na základe revidovaného návrhu viacročného finančného rámca predstaveného minulý týždeň. Väčšina očakáva tvrdý boj až do decembra. Dokument vychádza v ústrety šetrným krajinám dvojpercentným znížením, čo však podľa Merza Nemecku nestačí. „Súčasný návrh je jasne príliš vysoký. Čísla musia ísť nadol,“ uviedol.
Prezident Európskej rady (ER) António Costa, ktorý bude rokovania viesť, zdôraznil potrebu sústrediť sa na „kľúčové prvky“ potrebné na dosiahnutie dohody do konca roka, vrátane pokroku pri hľadaní nových zdrojov príjmov. Finálny rozpočet musí schváliť Európsky parlament (EP) a jednotlivé štáty.
Rokovací text zatiaľ neobsahuje návrhy europoslancov na celoeurópsku daň pre veľké technologické firmy a online hazard, ani nevyhovel francúzskej požiadavke na predĺženie splácania dlhov z obdobia pandémie.
Zdroj: SITA.sk - V Bruseli začínajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ, kancelár Merz odmieta ďalší rast spoločného dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok opätovne zdôraznil svoj odpor voči ďalšiemu spoločnému zadlžovaniu krajín Európskej únie (EÚ), keď lídri členských štátov v Bruseli odštartovali šesťmesačné rokovania o rozpočte Únie na roky 2028-2034.
Líder najväčšej skupiny tzv. šetrných štátov, ktoré odmietajú výrazné navýšenie výdavkov, pri príchode na samit v Bruseli varoval, že EÚ by sa „nemala ďalej zadlžovať“. „Nesmie sa to stať,“ povedal.
Tvrdý boj až do decembra
Európska komisia (EK) navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý šetrné štáty okamžite označili za príliš vysoký. Na opačnej strane stojí Francúzsko, dlhodobý podporovateľ spoločného dlhu, ktoré presadzuje ambiciózne výdavky v oblasti technológií a obrany.
Rokovania lídrov sa začínajú na základe revidovaného návrhu viacročného finančného rámca predstaveného minulý týždeň. Väčšina očakáva tvrdý boj až do decembra. Dokument vychádza v ústrety šetrným krajinám dvojpercentným znížením, čo však podľa Merza Nemecku nestačí. „Súčasný návrh je jasne príliš vysoký. Čísla musia ísť nadol,“ uviedol.
Dôraz na kľúčové prvky
Prezident Európskej rady (ER) António Costa, ktorý bude rokovania viesť, zdôraznil potrebu sústrediť sa na „kľúčové prvky“ potrebné na dosiahnutie dohody do konca roka, vrátane pokroku pri hľadaní nových zdrojov príjmov. Finálny rozpočet musí schváliť Európsky parlament (EP) a jednotlivé štáty.
Rokovací text zatiaľ neobsahuje návrhy europoslancov na celoeurópsku daň pre veľké technologické firmy a online hazard, ani nevyhovel francúzskej požiadavke na predĺženie splácania dlhov z obdobia pandémie.
Zdroj: SITA.sk - V Bruseli začínajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ, kancelár Merz odmieta ďalší rast spoločného dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Francúzska polícia zadržala neďaleko továrne na drony muža podozrivého zo špionáže pre Rusko
Francúzska polícia zadržala neďaleko továrne na drony muža podozrivého zo špionáže pre Rusko
<< predchádzajúci článok
Rodinné leto na dvoch kolesách: Ako vybrať bicykel pre každého člena rodiny
Rodinné leto na dvoch kolesách: Ako vybrať bicykel pre každého člena rodiny