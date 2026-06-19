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 24hod.sk    Ekonomika

19. júna 2026

V Bruseli začínajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ, kancelár Merz odmieta ďalší rast spoločného dlhu


Tagy: Nemecký kancelár Rozpočet EÚ Rozpočet Európskej únie viacročný finančný rámec

Komisia navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý tzv. šetrné štáty vedené Nemeckom okamžite označili za príliš vysoký.



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belgium_eu_summit_77346 676x451 19.6.2026 (SITA.sk) - Komisia navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý tzv. šetrné štáty vedené Nemeckom okamžite označili za príliš vysoký.


Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok opätovne zdôraznil svoj odpor voči ďalšiemu spoločnému zadlžovaniu krajín Európskej únie (EÚ), keď lídri členských štátov v Bruseli odštartovali šesťmesačné rokovania o rozpočte Únie na roky 2028-2034.

Líder najväčšej skupiny tzv. šetrných štátov, ktoré odmietajú výrazné navýšenie výdavkov, pri príchode na samit v Bruseli varoval, že EÚ by sa „nemala ďalej zadlžovať“. „Nesmie sa to stať,“ povedal.

Tvrdý boj až do decembra


Európska komisia (EK) navrhla minulý rok sedemročný výdavkový rámec vo výške dvoch biliónov eur, ktorý šetrné štáty okamžite označili za príliš vysoký. Na opačnej strane stojí Francúzsko, dlhodobý podporovateľ spoločného dlhu, ktoré presadzuje ambiciózne výdavky v oblasti technológií a obrany.

Rokovania lídrov sa začínajú na základe revidovaného návrhu viacročného finančného rámca predstaveného minulý týždeň. Väčšina očakáva tvrdý boj až do decembra. Dokument vychádza v ústrety šetrným krajinám dvojpercentným znížením, čo však podľa Merza Nemecku nestačí. „Súčasný návrh je jasne príliš vysoký. Čísla musia ísť nadol,“ uviedol.

Dôraz na kľúčové prvky


Prezident Európskej rady (ER) António Costa, ktorý bude rokovania viesť, zdôraznil potrebu sústrediť sa na „kľúčové prvky“ potrebné na dosiahnutie dohody do konca roka, vrátane pokroku pri hľadaní nových zdrojov príjmov. Finálny rozpočet musí schváliť Európsky parlament (EP)jednotlivé štáty.

Rokovací text zatiaľ neobsahuje návrhy europoslancov na celoeurópsku daň pre veľké technologické firmy a online hazard, ani nevyhovel francúzskej požiadavke na predĺženie splácania dlhov z obdobia pandémie.


Zdroj: SITA.sk - V Bruseli začínajú rokovania o budúcom rozpočte EÚ, kancelár Merz odmieta ďalší rast spoločného dlhu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nemecký kancelár Rozpočet EÚ Rozpočet Európskej únie viacročný finančný rámec
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