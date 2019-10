Úrad vlády by mal v budúcom roku hospodáriť s viac ako 30 miliónmi eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 14. októbra (TASR) - Úrad vlády SR by mal v roku 2020 hospodáriť s viac ako 30 miliónmi eur. Z toho viac ako 18,6 milióna eur sú rozpočtové prostriedky a vyše 11,3 milióna eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce roky, predloženého sociálnym partnerom na rokovanie tripartity.Celkové výdavky v kapitole úradu vlády by tak mali v porovnaní s aktuálnym rokom klesnúť o 24 miliónov eur. Pokles malo spôsobiť najmä nižšie rozpočtovanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ako aj delimitovanie organizácie Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby do kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).Kapitálové výdavky sú na rok 2020 plánované na úrovni 972.000 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 84.700 eur. Peniaze úrad použije na rekonštrukcie a modernizácie objektov, obstaranie strojov, prístrojov a zariadení i na obstaranie výpočtovej techniky. Rezervy predsedu vlády sa v tejto kategórii rozpisujú v medziročne nezmenenom objeme 200.000 eur.Úrad vlády počíta v roku 2020 aj s výdavkami na samostatných účtoch v celkovej sume 15,1 milióna eur. Tieto prostriedky sú určené na financovanie grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.