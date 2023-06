Francúzska speváčka ZAZ prichádza dnes s osobným odkazom pre Slovákov

Francúzka Isabelle Geffroy, ktorú celý svet pozná pod umeleckým menom ZAZ, príde aj do Bratislavy osobne predstaviť svoj ostatný album ISA v rámci Organique Tour. Hosťom koncertu bude slovenská speváčka a autorka Tamara Kramar. Východoeurópsku časť Organique Tour odštartuje 2. júna práve v bratislavskej NTC Aréne.





ZAZ po krátkom oddychu doma a nahrávaní nových skladieb pokračuje ďalšími 11 koncertmi po štátoch východnej Európy a špeciálne Slovákom odkazuje: "Príďte, bude to skvelé, mám šialene dobrých hudobníkov, technický tím, ktorý robí skvelú šou. Bude to párty s emotívnymi momentmi a hlavne bláznivými stretnutiami."Na koncerte v Bratislave privíta aj zaujímavého hudobného hosťa, síce z anglického Brightonu, ale rodáčku z Bratislavy, skladateľku a speváčku Tamaru Kramar.Kramar vydala svoj prvý singel So Sweet v lete 2021, začiatkom roka 2022 jej Hey Pretty Girl odpremiérovali na BBC Radio Introducing a neskôr sa dokonca stala piesňou dňa. Minulý rok zároveň ukončila vysokoškolské štúdium a získala aj cenu objav roka na Radio_Head Awards.V súčasnosti už na koncertoch propaguje debutové EP Bachelor, z ktorého skladby určite zaznejú aj v NTC Aréne: "Na koncert sa veľmi teším. ZAZ registrujem a nikdy by mi nenapadlo, že by som s ňou mohla zdieľať pódium. Vnímam to ako výbornú príležitosť predstaviť sa pred medzinárodne úspešnou umelkyňou a vyskúšať si koncert v aréne pred tisíckami ľudí."

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/ZAZ?ID_partner=60